蘋果擴增時鏡頭戴裝置預計2022年問世 眼鏡款式則要等到2023年
依照The Information網站報導指稱，蘋果在10月舉辦的內部會議中，由高層展示未來產品發展藍圖，其中透露預計在2022年推出一款以頭戴裝置呈現的擴增實境穿戴裝置，而最快在2023年改以輕便的眼鏡形式呈現。
消息來源表示，蘋果此次內部會議是由負責擴增實境與虛擬實境項目的副總裁Mike Rockwell主持，主軸則聚焦在擴增實境頭戴裝置，並且透露預計在2022年推出擴增實境頭戴裝置，最快則會在2023年推出一款以眼鏡形式呈現設計款式。
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不過，這樣的時程安排顯然與先前市場傳聞說法不同。在先前說法中，市場看法認為蘋果預計最快會在2019年底，或是在2020年間推出擴增實境頭戴裝置，藉此擴展擴增實境應用市場。
蘋果在近年來持續提昇擴增實境技術發展，並且推廣ARKit應用項目，讓擴增實境成為iPhone以外重要發展平台。
在市場傳聞中的蘋果擴增時鏡頭戴裝置，將由廣達與和碩分別組裝生產，甚至技術、應用內容更傳出與Valve攜手合作。
先前消息中，蘋果旗下擴增實境眼鏡裝置將以iPhone外接使用模式打造，本身將會搭載以iOS作業系統為基礎的「rOS (reality operating system)」運作，有可能透過Siri進行聲控，或是直接透過手機觸控螢幕操作，甚至也可能搭配手勢識別方式對應不同操作體驗。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
楊又肇
聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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