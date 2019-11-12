夏普攜手NHK打造30吋、4K解析度的螢幕可捲曲收納電視

在東京的國際播放設備展Inter BEE 2019期間，夏普與NHK共同展示旗下合作打造的30吋可捲曲收納的軟式OLED電視原型設計，解析度可達4K規格。

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實際設計其實與LG今年在CES 2019期間揭曉的螢幕可捲曲收納電視﻿Signature OLED TV R非常相似，一般時候會以捲曲形式收納在電視基座內，使用時候則可透過支架機構上升撐開。

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而面板同樣以OLED發光元件以高精度蒸發附著方式固定在可捲曲面板上，同時採用夏普旗下IGZO顯示技術，以及NHK影像訊號技術，讓螢幕畫面呈現有更高鮮明度，並且讓面板厚度可維持在0.5mm，捲曲收納後即可以僅為直徑4公分圓筒狀呈現。

目前此款原型設計僅以30吋、4K顯示解析度規格打造，未來或許也有機會往更大尺寸、更高解析度發展。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》