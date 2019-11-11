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Segate計畫2026年以前 推出高達50TB儲存容量的硬碟產品

2019-11-11 09:25楊又肇

雖然目前SSD價格已經越來越便宜，同時容量也足以應付一般使用需求，但對於個人資料到數據中心的大量儲存需求，傳統硬碟依然扮演不可或缺項目。而在稍早遊Seagate隨著財報釋出的產品發展藍圖中，預期將會在近期內實現單碟可容納20TB資料儲存量的設計，甚至預計會在2026年以前實現推出高達50TB儲存容量的硬碟產品。

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Seagate已經準備在2020年上半年正式推出儲存容量達18TB的硬碟產品，其中將以傳統CMR磁記錄方式，透過9張碟片構成18TB儲存容量。

而在接下來預計推行的20TB硬碟產品則會使用SMR磁記錄技術，藉此讓資料能以更高寫入密度存放在碟片內，進而讓儲存容量上限可以額外提昇，但可能會影響碟片上的資料存取效率。

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在後續的技術發展中，Seagate預期會導入HAMR熱輔助磁記錄技術，透過針對讀寫元件快速加熱、冷卻，讓整個資料寫入過程可在1ns (奈秒)內完成，同樣是以瞄準更高寫入密度為目標，進而實現讓硬碟儲存容量可以大幅增加。

隨著儲存容量需求持續增加，更大容量的硬碟需求將會持續增加，因此Seagate也將持續精進硬碟產品技術發展，例如透過導入更多讀寫頭，以利資料能用更高效率寫入、讀取，另一方面也必須留意這樣的設計是否涉及產生更大熱量影響硬碟使用壽命，甚至可能造成硬碟存取效率反而降低。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

個資

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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