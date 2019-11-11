Razer擴展無線電競滑鼠產品線 新增Basilisk Ultimate、Basilisk X HyperSpeed

繼10月中旬才宣布推出無線連接設計版本的Viper Ultimate電競滑鼠，Razer稍早又宣布推出兩款無線連接使用模式的電競滑鼠，分別是換上光軸設計的Basilisk Ultimate，以及定位入門款的Basilisk X HyperSpeed。

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兩者均與Viper Ultimate相同，都搭載Razer HyperSpeed無線連接技術。

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不過，Basilisk Ultimate採用與Viper Ultimate一樣的Focus + 20000 DPI光學定位元件，並且搭配換上光軸設計的左右按鍵，標榜可對應7000萬次點按操作使用壽命，另外更配置11組可自定義的按鍵與靈敏度設定，以及最高可達100小時的使用時間 (未開啟Chroma燈效情況)，本身也支援有線連接使用模式，而滑鼠本身也提供一組可充當連接Dongle使用的充電座。

至於Basilisk X HyperSpeed同樣採無線設計，本身也能透過有線連接方式使用，雖然同樣搭載Razer HyperSpeed無線連接技術，定位精準度則降至16000 DPI，同時左右按鍵則是維持採用一般機械式微動開關設計，但也提供高達5000萬次的點按使用壽命，本身則可支援以兩組3號電池驅動，並且透過藍牙方式連接使用，最長使用時間則可達450小時，另外也支援6組可自定義按鍵設計。

目前Basilisk Ultimate將以169.99美元價格上市，未包含充電座的版本則是149.99美元，至於Basilisk X HyperSpeed鍵驗售價則為59.99美元，均從即日起開放銷售。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》