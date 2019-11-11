轉向Intel陣營 三星可能終止與高通合作新款常時連網筆電

雖然宣布推出採用Snapdrsgon 8cx處理器的新款常時連網筆電Galaxy Book S已有一段時間，但在後續宣布與Intel合作，預計推出採用Lakefield處理器設計的Galaxy Book S消息後，相關看法認為三星有可能捨棄原先與Qualcomm合作，轉向推行採用x86架構設計的長時連網筆電產品。

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在今年Unpacked 2019宣布推出Galaxy Book S時，三星曾透露最快會在今年9月率先於美國市場推出，但後續卻未有進一步上市消息，而在稍早舉辦的SDC 2019活動期間，則是宣布與Intel合作打造採用Lakefield處理器的Galaxy Book S。

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在被問及此款長時連網筆電實際上市時間時，三星則是表示會在未來幾個月內於韓國、美國、加拿大、澳洲、巴西、英國、瑞典、義大利、德國、法國、丹麥、芬蘭與挪威在內國家地區推出，並且計畫在更多國家市場銷售此款產品。

但距離今年結束僅剩下1個多月時間，顯然三星今年內要推出Galaxy Book S或許會有些難度，因此實際上市時間有可能延後至明年，或許將會在明年CES 2019期間宣布推出，或是作為MWC 2019期間展示機種。

而相關看法更認為，三星有可能已經終止採用Qualcomm Snapdrsgon 8cx處理器的Galaxy Book S產品上市計畫，未來或許僅保留採用Lakefield處理器設計版本，但具體細節可能還是要等三星、Qualcomm進一步回應才能確定。

以Lakefield處理器分別以10nm FinFET製程的「Sunny Cove」架構作為單一大核部分，並且採用Atom處理器的「Tremont」架構設計打造4組小核部分，同樣以10nm FinFET製程打造，同時比照ARM big.LITTLE大小核架構配置，進而在效能與電力續航表現取得更好平衡，另外更以Foveros 3D技術封裝，使整體電功耗介於28W-35W之間，成為Intel用來與ARM架構處理器抗衡設計。

由於標榜能比擬Arm架構處理器低耗電表現，同時維持x86硬體架構高度支援既有Windows 10、第三方應用服務，或許因此讓三星決定選擇與Intel合作。

不過，另一方面也可能基於Qualcomm準備在12月的Snapdragon Summit活動揭曉全新處理器產品，因此保留基於Arm架構設計的Galaxy Book S推出時間。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》