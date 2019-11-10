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獨／為蔡政府衝業績？教部砸千萬 補助大學辦學生社會住宅

徠卡更新第二款全片幅無反機種SL2 支援5K錄影功能

2019-11-10 09:32楊又肇

徠卡稍早宣布更新新款全片幅無反機種SL2，其中包含採用全新4700萬畫素感光元件，以及Maestro III影像處理器，並且師法Panasonic S1R將操作介面做了明顯提昇。

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外觀部分，SL2採用人工材質蒙皮，機身也是採用鋁材製作，包含電池的重量為928公克，另外也支援IP54等級防水防塵，同時內建耳機孔與獨立麥克風孔，機身則透過USB-C 3.1對應資料傳輸與電池充電。

背面則搭載3.2吋觸控螢幕，並且進一步簡化操作介面，機身頂端僅提供一組可檢視設定狀態的液晶螢幕，以及旋鈕與兩組按鍵設計，更提供可安裝外接閃光燈在內配件的熱靴，機頂也包含一組對應120fps畫面更新率、576萬點解析度的OLED電子觀景窗。

機身對應5軸防震設計，並且可配合鏡頭防震提供高達5.5級防震效果，機械快門最高連拍速度可達10fps，電子快門模式則可達20fps，支援物距偵測的自動對焦，以及人臉與眼部追蹤對焦，另外更可透過多張疊合產生高達1億8700萬畫素靜態影像的拍攝效果。

錄影部分則支援5K@30fps，以及4K@60fps影片內容，另外更支援4K 10-bit 4:2:2 L-log錄影格式，甚至在操作靜態拍攝或錄影拍攝時，機身頂端的液晶顯示螢幕也會對應不同設定選項。

建議售價部分，SL2單機身將以5995美元銷售，預計在11月21日推出，而徠卡也同步推出三款變焦鏡頭與5款定焦鏡，均以L-Mount規格打造，讓使用者能配合SL2使用。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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