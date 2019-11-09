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外媒評測微軟Surface Pro X 卻給出嚴厲評價

2019-11-09 21:20電獺少女

追求輕薄長續航果然還是會犧牲部分效能…

微軟新推出的 Surface Pro X 可說是一款非常吸睛的產品，就別說它的外型其實是我希望 Surface Pro 7 呈現出的樣子了（威～），同時這也是微軟重回 ARM 架構的一次重大嘗試。外媒 The Verge 對 Surface Pro X 進行了評測，語重心長地表示：它雖然非常漂亮，但電腦是拿來用的不是用看的。究竟 Surface Pro X 有什麼問題，會讓 The Verge 給出這樣有些嚴厲的評價呢？

Surface Pro X 採用的是 ARM 64 架構，用來運行 Windows 系統。一般我們熟悉的電腦都是採用 X86 架構，效能比較強也比較耗電；而 ARM 架構雖然效能不比 X86，卻擁有可以讓機身更輕薄、續航更長，同時可以自帶連網功能等優點。微軟特別和高通合作，打造了 Surface Pro X 的專用晶片 SQ1，但它的速度卻讓 The Verge 的編輯不是很滿意：一般開十幾個網站都很 OK，但如果是 Photoshop 之類的，速度就會明顯慢很多；如果你想下載 Steam 來玩一些遊戲可能要自求多福（不保證能不能順跑），他甚至補了一句：是可以到 Microsoft Store 下載憤怒鳥來玩啦（有這麼慘？）

另外，ARM 64 架構是不支援 X86 的 64 位元的，也就是一些比較繁複，需要 X86 64 位元才跑得動的軟體，是無法在 Surface Pro X 上運行的，例如 Adobe Lightroom。未來對 ARM 64 支援的軟體會越來越多，但現在的支援性確實不像 X86 那樣豐富。The Verge 的編輯也表示：Surface Pro X 的續航算長，但也沒有他想的那麼長，一般使用大概是九到十小時，不像一般 ARM 筆電所承諾的二十小時長續航

但評測了 Surface Pro X 的外媒們，都一致對它的外型給予了高度評價：輕巧纖薄、窄邊框，2800 x 1920 解析度的 450 尼特螢幕非常漂亮，Type-C 連接埠也讓它的實用性提升；觸控筆感應靈敏，喇叭的表現也出乎意料的好。Gizmodo 甚至給予好評，認為它可以取代高階 Chromebook 市場

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論實用性，或許你可以左轉購買 Surface Pro 7；但如果你的預算不吃緊，同時也不會用到太多很吃效能的軟體，那麼這台有著美觀外型、輕薄機身和連網能力的電腦還是可以選擇的

（新聞來源：The VergeGizmodoCNN

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

Surface平板電腦微軟

電獺少女

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