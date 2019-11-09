Google將Cardboard VR發展項目開源 讓第三方業者能持續發展VR內容
雖然目前Google停緩藉由手機驅動的虛擬實境應用發展模式，並且將重心移轉到發展機會更大的擴增實境，但並不代表將會捨棄原本投入發展的Cardboard VR項目。
Google稍早宣布對外開源Cardboard VR項目，並且將包含頭部追蹤、鏡片邊緣形變調整，以及操作輸入等應用項目以開源形式提供使用，藉此讓更多希望藉由Cardboard VR項目打造產品、應用服務內容的第三方廠商，依然可藉由此類資源繼續發展。
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而Google方面雖然目前表示不會在投入以手機驅動的虛擬實境應用，但畢竟在對外宣布開源Cardboard VR項目情況下，依然還是會針對此類開發社群提供技術交流資源，因此形式上也不太能說Google完全捨棄手機上的虛擬實境應用發展，畢竟目前在其他虛擬實境應用仍有相關資源投入。
不過，以目前行動裝置上的虛擬視覺應用發展，Google顯然已經把更多資源聚焦在擴增實境應用，以及ARCore相關技術發展，讓使用者能以更簡單方式感受此類不同人機互動模式。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
楊又肇
聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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