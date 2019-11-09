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Canon發布全片幅無反機種 全新天體攝影相機EOS Ra

2019-11-09 10:08楊又肇

過去已經藉由APS-C片幅機種推出可拍攝天體星空相機產品的Canon，稍早宣布推出旗下首款以全片幅無反機種打造的天體攝影相機EOS Ra。

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基本上是以EOS R為基礎打造，並且搭配一組特殊低通濾鏡，可讓波長為6562.8 Å (656.28nm)的Hydrogen-Alpha (H-α)光線通過，藉此增加可捕捉星雲所散發紅外線波長光譜，藉此提高星體拍設成功率。

本身則搭載3030萬畫素的感光元件，並且支援ISO 50-102400曝光值，藉此利於捕捉各種天體細節，同時配合雙像素對焦系統，在合適鏡頭情況下可發揮-6EV的對焦表現，另外操作介面也增加30倍局部放大檢視功能，方便使用者隨時確認拍攝細節。

目前Canon尚未公布EOS Ra建議售價，僅確認將會在今年12月率先於日本市場推出。

船底座星雲拍攝結果：

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礁湖星雲，下方則是三裂星雲：

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

攝影

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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