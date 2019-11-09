AMD確認Ryzen 9 3950X處理器 將於11/25正式推出

原訂在今年9月推出的Ryzen 9 3950X處理器，稍早由AMD確認將於11月25日正式推出。

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相比先前推出的Ryzen 9 3900X處理器，此次推出的Ryzen 9 3950X處理器採16核心、32線程設計，同時基礎運作時脈為3.5GHz，超頻模式下可讓其中兩組核心運作時脈增加至4.7GHz，同時採用105W熱設計功耗，主要對比Intel推出採12核心設計的Core i9-9920X處理器。

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依照AMD的說法，相比Intel同等級處理器產品，Ryzen 9 3950X處理器無論在遊戲表現，或是內容創作應用時的效能表現均較為突出，以Adobe Premiere執行項目為例，Ryzen 9 3950X處理器至少比Intel Core i9-9920X多出26%效能，而在遊戲部分更強調對比採8核心設計的Core i9-9900K提高42%效能表現。

另外，若以價格比較的話，AMD也強調Ryzen 9 3950X處理器採749美元價格設定，相比Core i9-9920X處理器採1199美元價格更加划算，甚至每瓦效能更可發揮Intel旗下處理器的2.34倍，同時電功耗也相對更低。

Ryzen 9 3950X處理器將對應X570晶片組主機板，並且支援PCIe 4.0，預計會在11月25日正式推出。

除了揭曉Ryzen 9 3950X處理器正式推行時間，AMD也將同步推出新款Athlon 3000G處理器，將採用相同3.5GHz基礎運作時脈設計，但本身僅採用雙核心，最高運作時脈可達3.9GHz，對比Intel處理器產品則是Pentium G5400，並且預計會在11月19日正式推出，建議售價則僅為49美元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》