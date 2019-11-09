最高32核心設計 AMD第三代Ryzen Threadripper處理器揭曉

除了確認Ryzen 9 3900X處理器正式上市時間，AMD也同步揭曉第三代Ryzen Threadripper處理器，確認換上Zen 2架構與7nm製程設計，分別推出24核心、48線程，以及32核心、64線程兩種規格，同樣會在11月25日正式推出。

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此次推出的第三代Ryzen Threadripper處理器，分別包含採24核心、48線程設計的Ryzen Threadripper 3960X，以及採32核心、64線程設計的Ryzen Threadripper 3970X，兩者均採用Zen 2架構與7nm製程設計，並且對應PCIe 4.0。

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兩款處理器均採用280W熱設計功耗設計，其中Ryzen Threadripper 3960X基礎運作時脈為3.8Ghz，而Ryzen Threadripper 3970X基礎運作時脈則為3.7GHz，兩者在超頻模式下的最高運作時脈可達4.5GHz，內建快取記憶體容量則分別總和達140MB與144MB，價格分別為1399美元與1999美元。

對比Intel同等級產品的話，Ryzen Threadripper 3970X對比Intel採18核心設計的Core i9-9980XE，將帶來47%以上效能表現，即便換上Ryzen Threadripper 3960X也能有至少22%效能提昇。

不過，若是比較熱設計功耗的話，第三代Ryzen Threadripper處理器採用280W熱設計功耗相對就會吃虧許多，畢竟Intel的Core i9-9980XE的熱設計功耗僅為165W，甚至後來更新同樣採18核心設計的Core i9-10980XE更只要979美元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》