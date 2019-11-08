史上最大山寨AirPods來了 播音樂也能拿來當槌子

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就在AirPods Pro推出的時候，有網友調侃說這款新耳機的外型像是吹風機。不過，現在真的有網友拿先前版本的AirPods為藍圖，做出了一款巨人版的AirPods，還可以握在手上，看起來就真的像是一個吹風機，當然，你要說他是一個槌子也行。

這款耳機的製造者Master_Aar17，在Reddit上分享他的作品。他表示，這款巨型AirPods除了不能塞進人類耳朵之外，還可以真的播音樂。

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其實與其說這是一款耳機，仔細看看，覺得這其實就是一個做成AirPods造型的帶有喇叭的音樂播放器。我們從他上傳的一個影片中，這款巨人版AirPods可以播放披頭四的《Here Comes the Sun》。但是這影片中他有將「耳機」拆開來，從這個板子看來，判斷可能是你可以在電子器材行找到的一般音樂播放器的電路板改裝而來的。

因此，猜測這位玩家應該利用3D列印或是是找了現成產品的塑膠外殼，再把電路板塞到裡頭並且加上揚聲器，可能還有塞入電池。看來雖然好玩，不過Master_Aar17表示自己也並沒有將這款「耳機」量產的打算，他說：「非賣品，因為蘋果一定會很不高興。」

不過他也表示，確實有不少人接洽過他，要求他開價。

●新聞來源：mobygeek

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》