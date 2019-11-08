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12強／兩連勝後的台日對決：第四棒的風格與決斷力

急救「殺後台」、斷網慘況 蘋果釋出iOS 13.2.2

AirPods Pro沒那麼神 但戴著就是舒服

2019-11-08 16:25PingWest 品玩

圖擷自不客觀實驗室
圖擷自不客觀實驗室
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今兒個我們請來了建國老師，一起來聊聊大家都很關心的話題：如果你已經有了AirPods，到底值不值得再入一對AirPods Pro？如果你是安卓手機用戶，買AirPods Pro有必要嗎？除了佔領朋友圈的AirPods Pro，還有哪些真無線降噪耳機值得推薦？

這些真的是大問題，畢竟AirPods Pro官網要價1999人民幣（台灣定價7990元），還是有點貴的。

我身邊的大多數人表示，AirPods Pro作為入耳式耳機，佩戴的舒適性會不會出現問題？降噪能力到底能不能及格？

AirPods系列第一次來到小兩千元人民幣的價位。上一代的Powerbeats Pro，以及第二代可無線充電的AirPods都是蘋果的試探，一點點的拉高價格，哪裡是用戶接受的極限，這都是蘋果想要知道的，大不了我們賣的不好再降價嘛，你看看iPhone Xs系列不就明白了。

可以說，經過重新設計的入耳式腔體這次真是爭氣了一把，其實也不能把它定義為入耳，本質上來說，AirPods Pro的佩戴方式跟前代的AirPods並無區別，更加類似平頭塞的佩戴感。

耳塞是固定在耳甲腔內而不是用一個矽膠套硬塞到耳道。 Air Pods Pro的矽膠套更多的是用來封堵發聲單元到耳道這一段距離，只是輕輕的靠在耳道上。

除了AirPods Pro，我們還拿來了索尼最新的降噪豆（WF-1000XM3）、WI-1000X，以及可能很快就要被遺忘的上一代AirPods進行對比。

我們日常在使用降噪耳機的時候，場景是什麼？

頭戴、掛脖、真無線，這些產品擺出來，哪些才是你真正需要的，隨大流買AirPods Pro，除了緊跟朋友圈裝叉的步伐，其他方面是否有必要？

具體的分析，大家就看視頻吧，在這裡我們就不廢話了。雙十一就要到了，不知道買啥的話，要不要下個單呢？

《原文刊登於PingWest 品玩，聯合新聞網獲授權轉載。》

AirPods Pro蘋果AirPods藍牙耳機耳機降噪

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