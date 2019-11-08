蘋果擴增實境眼鏡裝置擬將與Valve攜手合作

2019-11-08 13:26 聯合新聞網 楊又肇



日前有消息指稱蘋果最快今年第四季開始量產旗下擴增實境眼鏡裝置，預計會在明年初開放銷售。而稍早消息更透露蘋果將與持有Steam遊戲服務平台的Valve合作，同時預期將由廣達、和碩協助組裝生產擴增實境眼鏡裝置。

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目前蘋果等單位並未正面回應任何有關擴增實境眼鏡裝置的說法，但有越來越多消息指出蘋果此款產品將會今年底進入量產，並且在明年初對外揭曉。不過，目前還無法確認蘋果與Vlave之間合作是否基於裝置硬體設計，或是針對內容合作。

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而先前已經與HTC、Oculus VR等廠商合作虛擬實境頭戴裝置，甚至今年也須宣布推出自有品牌同性質產品的Valve，其實也曾透露除了投資虛擬實境技術，本身也對擴增實境應用極度地感興趣，因此也透露未來投資發展擴增實境應用的可能性。

就先前消息表示，蘋果旗下擴增實境眼鏡裝置將以iPhone外接使用模式打造，本身將會搭載以iOS作業系統為基礎的「rOS (reality operating system)」運作，有可能透過Siri進行聲控，或是直接透過手機觸控螢幕操作，甚至也可能搭配手勢識別方式對應不同操作體驗。

不過，目前暫時還沒有太多關於蘋果預計推出的擴增實境眼鏡裝置細節透露，但預期會成為蘋果全新投資發展方向。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》