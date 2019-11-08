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AMD執行長蘇姿豐強調Radeon GPU將會「無所不在」

2019-11-08 13:24聯合新聞網 楊又肇

在近期公布2019財年第三季財報結果時，AMD執行長蘇姿豐強調接下來將會讓Radeon GPU「無所不在」。

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依照目前旗下Radeon顯示卡推行狀況，加上包含Sony即將推出的PlayStation 5、微軟下一款Xbox One遊戲主機「Project Scarlett」，以及Google預計推出的雲端串流遊戲服務背後也是採用Radeon顯示技術應用方案，加上Ryzen系列處理器目前在市場銷售表現，都讓AMD在營收表現持續增長。

而今年宣布將以RDNA顯示架構重新打造的全新Radeon顯示卡雖然在市佔表現仍不比NVIDIA，但顯然在市場增加不少廠商支援，甚至與三星達成合作協議，將把Radeon顯示技術帶到三星旗下處理器產品，更有可能進一步延伸到物聯網、車駕系統應用，讓Radeon顯示技術能擴展到更多市場。

蘇姿豐表示，目前Radeon顯示技術已經進駐到PC、遊戲主機、數據中心，乃至於行動裝置，未來將會持續擴展到更多產品應用，讓Radeon顯示技術無所不在。

至於先前NVIDIA透露下一個顯示架構Ampère設計GPU將轉由三星代工，並且以7nm製程技術生產，或許未來AMD也有可能藉由與三星深入合作關係，在台積電7nm製程技術產能面臨飽和情況下，同樣轉由三星製作生產新款GPU產品。

不過，蘇姿豐並未針對此可能性作回應。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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