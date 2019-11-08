NVIDIA推出僅名片大小、效能十足的Jetson Xavier NX開發板

2019-11-08 13:24 聯合新聞網 楊又肇



今年在GTC 2019期間宣布僅有名片大小的AIoT開發板Jetson Nano之後，NVIDIA隨後在GTC D.C. 2019活動上宣布推出針對邊緣運算應用打造的Jetson Xavier NX，強調人工智慧運算效能可比擬Jetson AGX Xavier，但整體運算電力功耗最高僅有15W，同時實際大小也與Jetson Nano相同。

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除此之外，NVIDIA也與多家廠商一同針對人工智慧運算效能制定量測標準MLPERF INFERENCE 0.5，其中針對不同人工智慧運算應用框架、硬體設計與應用場景進行量測標準調整，藉此評斷單一運算平台在人工智慧應用效能表現。

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而NVIDIA則是強調在此量測標準之下，其產品無論是在離線獨立運算，或是連接雲端伺服器進行協同運算，甚至在單一裝置的運算，以及多組裝置叢集運算都能有遠遠領先的效能表現。

此次推出的Jetson Xavier NX不僅成為Jetson系列產品全新成員，更定位在僅次於Jetson AGX Xavier系列產品效能表現，同時佔用面積等同入門等級的Jetson Nano，電力功耗甚至僅比Jetson TX2多一些，將能讓更多AIoT裝置獲得更高的人工智慧運算能力。

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以Jetson Xavier NX設計來看，本身搭載支援Armv8指令集的Carmel架構客製化6核CPU設計，搭配等同Volta顯示架構的384組CUDA核心與48組Tensor Cores組合，另外也配置兩組NVDLA推論加速器，並且相容既有CUDA-X人工智慧運算框架，分別可發揮6 TFLOPS FP16與21 TOPS INT8的運算效能，整體效能僅比Jetson AGX Xavier系列產品略低一些，但佔用面積與電力功耗卻足足少了一半。

至於實際應用領域，同樣包含Jetson系列產品鎖定的機器人、無人機，或是眾多邊緣運算應用場景，並且提供10W及15W兩種熱設計功耗規格，藉此提供更多實際應用彈性。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》