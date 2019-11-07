華為新推出的平板裝置 儼然就是iPad Pro「分身」

從@evleaks個人Twitter頁面、91Mobiles網站所透露消息，顯示華為接下來準備推出一款名為MediaPad M7的平板裝置，而整體外觀設計就像是蘋果推出的iPad Pro。

(圖／擷自@evleaks個人Twitter頁面) 分享 facebook

另一方面，@evleaks更透露華為有可能以MatePad Pro作為此款平板實際名稱，但具體細節應該還是要等華為方面公布為準。

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以整體設計來看，確實華為此款平板與iPad Pro有高度相似，包含採平面設計的邊框、鍵盤保護套配件，以及手寫筆固定放置方式，就連手寫筆本身也與Apple Pencil 2有幾分相似。

不過，華為在此款平板裝置採螢幕開孔的視訊鏡頭設計，而背面主相機顯然也採用雙鏡頭規格，並且提供灰黑、白兩款機身配色，底部則配置USB-C連接埠，似乎移除了3.5mm耳機孔設計。

目前還無法確認華為預計何時推出此款平板裝置，同時也無法確認是否將會搭載GMS (Google Mobile Service)服務。

(圖／擷自91Mobiles網站) 分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》