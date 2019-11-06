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微軟計畫讓Cortana增加男聲 更符合企業應用需求

2019-11-06 08:28楊又肇

先前beta測試項目中，微軟開始在Cortana數位助理服務增加更多應用功能。而在稍早釋出消息中，更顯示微軟準備在後續更新裡，讓Cortana能在裝置未解鎖情況讀取郵件內容，甚至可以選擇不同播報互動聲音。

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微軟計畫在接下來的更新中，使Cortana可在裝置未解鎖情況下，直接協助使用者將郵件內容念出，並且能將郵件內容進一步存檔，或是加上標記。

此外，因應Google Assistant在內數位助理服務，Cortana也將能額外選擇以男聲形式互動。

而此次更新中，有不少功能面向企業用戶設計，例如可協助使用者快速安排眾人會議時間、日期，甚至可以結合公司內部會議室預約系統選定開會地點，並且向所有與會者發送會議通知郵件，另外也能透過Cortana快速找尋會議相關文件。

在此之前的beta版本更新中，微軟則是讓Cortana能以獨立App形式快速獲得更新，並且加入支援互動式對話功能，另外也支援以Bing Serch尋找合適答案、透過聲控方式開啟特定app，或是管理個人代辦事項、設定提醒內容或鬧鐘，甚至可以對應文字輸入或聲控方式操作。

同時，微軟也針對Cortana服務增加新款明亮或黑暗佈景主題，並且提昇回應反應速度，以及互動可靠度。

相比過往整合在裝置內的使用模式，微軟目前讓Cortana以獨立App形式呈現，並且結合本身雲端服務進行協同運算，讓Cortana可以隨時獲得資訊更新，並且更快串接各類應用服務。

不過，雖然微軟表示接下來將會在更多地區推行Cortana服務，同時也會加入使用更多語言介面，但目前似乎仍未有計畫推行能以語音自然互動的繁體中文化版本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

聲控微軟Cortana數位助理

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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