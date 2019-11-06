Adobe持續強化行動創作 藉由AI輔助、更容易打造AR內容
Adobe在稍早舉辦的MAX 2019活動中揭曉諸多服務，其中包含採用與蘋果合作打造USDZ格式，並且能藉由蘋果ARKit執行運作擴增實境內容的Aero，讓設計師無需具備編碼撰寫能力就能輕易打造擴增實境應用內容。
實際上，此項應用最早出現在2018年舉辦的WWDC開發者活動，當時便是用來展示USDZ格式特色。而在Aero應用中，則是可以讓使用者透過Photoshop、Dimensions在內Adobe創作工具打造影像內容，並且能快速轉換成USDZ格式內容，進而可透過蘋果ARKit驅動呈現。
在Aero使用過程中，分別可以支援Adobe旗下PSD格式檔案，或是直接透過Creative Cloud或iCloud Drive雲端服務導入素材內容，本身也支援與Maya、C4D在內專業3D繪圖軟體連動，讓使用者能更直覺打造擴增實境內容，並且透過動畫觸發器設計擴增實境內容不同的人機互動模式。
不過，在實際使用情況中，Aero畢竟是盡可能簡化擴增實境創作難度，因此實際上可編輯比例不算高，同時實際可操作細節也不多，甚至導入的PSD檔案解析度也會為了運作流暢度，以及可讓使用者直接在擴增實境情況中編輯而降低，整體較像是為了展示未來創作者更容打造擴增實境的使用情境。
預期未來Adobe將會進一步讓Aero的創作應用更加精進，讓設計師可以用更簡單方式創作擴增實境內容。
目前Aero僅先在美國地區的App Store開放下載，預期稍晚才會開放更多地區下載使用。
進一步提昇行動裝置創作體驗
在此次活動中，Adobe同時也宣布正式推出對應iPad裝置使用模式的Photoshop，並且支援Apple Pencil操作功能，另外也透露同樣有不少人使用的Illustrator，預計會在2020年進駐iPad裝置，讓設計師也能輕易透過iPad+Apple Pencil的組合快速創作向量圖像。
而Adobe也宣布將把旗下字型內容移植到iPhone及iPad，讓更多創作需求也能使用Adobe旗下超過1萬7000款字型內容，並且配合iOS 13的字型自訂功能使用。即便使用者並未付費訂閱Adobe Creative Cloud服務，至少也能使用1300款字型，甚至所有字型都能應用在商業創作內容，而不會有授權問題。
另外，先前針對桌機版Creative Cloud Apps廣泛使用的人工智慧技術「Sensei」，接下來也會進一步應用在行動版Apps內容，藉此讓行動裝置上的內容編輯可以變得更加簡單、快速。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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