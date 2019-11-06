動眼看／標榜以手機形式打造的小米手錶 是否能帶來一些改變？

如同小米說明，目前絕大部分的智慧手錶其實都還是圍繞在手機功能延伸，形式上其實與一般智慧手環並沒有太大差異，多數使用者經常使用的手機訊息提示、時間確認、身體數據量測，乃至於行動支付或票卡模擬使用需求，都能透過手環類產品實現。那麼，小米標榜以手機理念打造的小米手錶，是否會有明顯不同呢？

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撇開小米手錶外型設計幾乎與Apple Watch相似，甚至還推出一款限量銷售的不鏽鋼材質款式情況，小米希望以手機使用體驗打造一款智慧手錶，因此除了與Qualcomm率先合作導入Snapdragon Wear 3100 4G處理器，讓手錶能有更充裕運作效能、更節省電力表現，同時也能藉由eSIM功能獨立聯網運作。

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與Apple Watch series 5比較，小米手錶確實有一些相似，不過包含操作介面、背面心率感應器、錶帶固定方式都還是有差異 分享 facebook

另一方面，則是與Google合作採用同為開源架構的Wear OS，並且換上小米旗下MIUI for Watch操作介面，甚至也因應中國境內市場使用模式，因此額外建立專屬小米手錶使用的線上市集，並且對外提供開發工具資源，藉此吸引更多開發者將應用服務帶到小米手錶，目前透露已經與超過40款眾人經常使用App合作。

不過，從台灣小米表示正在評估是否引進小米手錶，意味未來開放海外市場銷售的話，小米手錶將會採用國際版的Wear OS，藉時將會接入Google Play Store服務，或許也將能協助Google進一步推動Wear OS作業系統應用裝置普及率。

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而回到小米手錶本身，其實包含可以更換大量錶面、提供更豐富的身體數據量測功能，以及加入對應戶外水下活動使用與支援最大攝氧量記錄等設計，加上本身也支援GPS、NFC、Wi-Fi與藍牙連接功能，其實與Apple Watch在內智慧手錶使用體驗並沒有太大差異。

但由於本身搭載eSIM提供能以獨立門號使用，同時也能讓使用者與手機共用相同門號，讓小米手錶能與手機能在來電時同時以響鈴、震動進行提示，而使用者可以選擇透過小米手錶，或是以手機接聽電話，在這樣情況下也能直接透過手錶撥打電話，或是獨立執行使用相容小米手錶的App。

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只是這樣的使用體驗，依然還是要在地電信業者願意提供這樣的服務，否則就會讓小米手錶的使用體驗與現有智慧手錶沒有太大差異，但相比智慧手環確實在功能擴充應用增加不少彈性，只是還是需要後續更多應用服務之稱，才能讓小米手環有更大應用發展機會。

小米手錶

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小米手錶尊享版

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》