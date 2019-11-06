動眼看／以親民價格、量子點在內充足規格吸引市場的小米電視5

小米除了手機產品一直給人有不少訝異設計，在電視產品部分更是藉由親民價格、持續加強的使用體驗吸引消費者目光，此次推出的小米電視5系列，更是在Pro規格版本首次採用量子點設計，讓螢幕色彩表現能有更豐富表現。

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相比過往的電視產品，小米持續讓電視邊框、厚度持續窄化，此次推出的小米電視5甚至最薄僅有5.9mm，上層邊框僅有1.8mm寬幅，而背面更採用無螺絲固定設計，讓機身背面更加美化，另外也強化邊框設計質感，並且在此次推行機種加上「Designed by xiaomi」字樣，藉此詮釋小米設計形象。

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相較於採用量子點螢幕設計的小米電視5 Pro，採用一般版本的小米電視仍藉由OLED螢幕提供85%的NTSC色域表現，雖然不及小米電視5 Pro可達108%的NTSC色域表現，但依然對應HDR+與MEMC畫質動態補償技術，另外也採用Amlogic T972處理器對應足夠的運算效能，支援8K影像內容解碼播放。

除了螢幕觀看感受差異，小米電視5與小米電視5 Pro的差異還包含記憶體、儲存容量的差異，但是在操作使用體驗並不會有太大懸殊表現。

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搭配小愛同學數位助理服務，以及支援米家智慧物聯網裝置連接，小米電視5儼然可以成為家中資訊互動中心，因此小米此次與思必馳合作遠端收音技術，透過螢幕底下的陣列麥克風，讓使用者能在舒適觀看距離仍可讓電視清楚接收聲控指令。

此次推行尺寸包含55吋、65吋與75吋，恰好是目前電視市場主流使用尺寸規格，同時也顯示小米希望能在電視產品發展持續擴展更多使用市佔。

不過，依照目前小米規劃想法，電視產品若是必須以「電視」品項進行銷售的話，意味在地內容合作、售後服務等項目都必須到位，否則就很難與在地業者競爭。因此現階段還是會希望完成內容合作、在地服務建置，才會考慮引進電視產品，例如在印度市場便是與亞馬遜等服務合作，因此能順利推行電視產品銷售。

因此若希望小米電視產品能順利引進台灣市場，內容合作與在地服務建置顯然會是小米必須解決問題。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》