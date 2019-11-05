神似Apple Watch的小米手錶 是小米與Qualcomm、Google深度合作產品

此次隨著小米電視5、小米CC9 Pro一同亮相的小米手錶將採用方形錶面設計，同時錶身側面更包含數位錶冠與快速按鍵，整體設計與Apple Watch極度相似，採用Qualcomm處理器，並且導入Google Wear OS作業系統。

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在發表會開始之前就有不少實際外觀預先透露的小米手錶，雖說是與Qualcomm及Google深度合作的一款產品，但免不了似乎還是有不少向蘋果Apple Watch「致敬」的外型設計，不僅外觀神似Apple Watch，就連數位錶冠、側鍵與擴音孔放置位置都很相似。

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處理器部分，小米手錶率先採用Qualcomm針對穿戴裝置打造的Snapdragon Wear 3100 4G處理器規格，支援可獨立運作使用的eSIM門號，此時小米手錶即可視為一組獨立使用的穿戴「手機」，或是透過同號共響方式，讓小米手錶能與手機同時使用相同門號，並且在來電時同時響鈴、震動進行提示，使用者則可選擇透過小米手錶或以手機接聽電話，另外也能直接透過手錶撥打電話，或是獨立執行使用相容小米手錶的App。

而在作業系統部分，則是採用Google Waer OS作為底層，操作介面則是採用MIUI for Watch版本設計，整體操作介面形式上採用簡單易懂的平面化圖像設計，同時也提供基本超過100款錶面可供交換，甚至也能透過線上市集下載購買全新錶面，另外也支援如同手機全尺寸螢幕般的觸控互動操作模式，並且支援透過數位錶冠進行轉動微調。

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另外，小米也宣布將對外提供開發資源，讓更多開發者將App服務內容帶到小米手錶，並且能透過線上市集讓使用者下載使用，目前已經與超過40款眾人常用App合作，其中包含滴滴出行、喜馬拉雅FM、支付寶、QQ音樂，以及小米旗下包含小愛同學、米家在內服務都已經對應小米手錶使用。

至於小米手錶本身則支援壓力監測、睡眠監測與心率監測功能，同時也能將這些數值加總計算個人身體能量，藉此判斷個人身體狀況是否有足夠活力，另外也支援包含戶外跑步、開放水域游泳、室內游泳、越野、登山、戶外健走、室內跑步、室內單車、自由活動、戶外騎行在內10種特定運動模式記錄，並且能分析身體最大攝氧量、卡路里、運動恢復時間、有氧運動效果，以及身體年齡。

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其他硬體方面，小米手錶採用44mm錶面尺寸，電池容量則搭載可對應36小時使用的570mAh容量設計，並且採用1.78吋、顯示密度達326ppi的AMOLED螢幕，支援常時顯示時間資訊的微光模式，並且採用鋁材質錶身框體，底下則採用陶瓷材質打造的心率量測元件，錶帶則採用支援快拆設計且具親膚抗敏特性的氟橡膠材質。

同時，小米手錶本身也內建GPS、NFC，以及藍牙與Wi-Fi連接功能，並且可透過內建線性震動馬達提供更明確的即時資訊提示效果。

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小米此次也同步推出小米手錶尊享版，相比一般版額外採用硬度更高的藍寶石玻璃材質，並且換上不鏽鋼材質錶身框體，以及同樣以不鏽鋼材質打造的鏈式錶帶，其餘則並沒有不同。

建議售價部分，小米手錶預計以人民幣1299元價格上市，尊享版售價則是1999元，前者將從即日起開放中國市場預訂，預計在11月11日開放銷售，而後者則要等到今年12月才會開放銷售，並且將以限量形式銷售。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》