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第24號颱風娜克莉形成 未來路徑曝光

厚度比手機更薄 採用量子點螢幕的小米電視5系列亮相

2019-11-05 21:59楊又肇

先前同樣有不少消息提前公布的小米電視5系列，將區分小米電視5與小米電視5 Pro兩種規格，並且區分55吋、65吋與75吋三種尺寸。

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在小米電視5系列中，均採用螢幕邊框僅1.8mm寬，螢幕厚度僅5.9mm的設計，而電視背面則採用全金屬設計，並且未採用任何螺絲固定，邊框側面均標示「Designed by xiaomi」字樣。

相比先前推出同樣以全尺寸螢幕設計的小米電視4，此次推出的小米電視5在邊框縮減47.1%，下緣邊框更窄化39.9%，底部搭載的陣列麥克風更搭載AI Speech思必馳遠端收音技術，讓使用者能在舒適觀看電視距離也能順利透過聲控方式喚醒小愛同學數位助理。

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小米電視5系列將會在Pro規格版本採用量子點螢幕設計，並且對應4K解析度畫質，另外也支援覆蓋率達108%的NTSC色域表現與HDR10+，以及MEMC畫質動態補償技術，讓不同內容來源的畫質表現有所提昇。

而處理器部分，小米電視5也將採用先前小米全面屏電視Pro搭載的Amlogic T972處理器，藉由12nm製程設計，讓CPU運算效能相比前一代產品提昇63%，同時最高可對應8K影像內容播放，並且搭配4GB記憶體與64GB儲存容量，讓使用者能安裝使用更多電視應用服務。

至於採用一般螢幕設計的小米電視5，則是僅對應85%的NTSC色域表現，並且配置3GB記憶體與32GB儲存容量，但其他應用功能大致與小米電視5 Pro相同。

建議售價部分，小米電視5 Pro分別以人民幣3699元、4999元與9999元，小米電視5則分別以人民幣2999元、3999元與7999元上市銷售，其中小米電視5 55吋與65吋版本將從即日起開放預購，並且將在11月11日開放銷售，至於其他規格版本則會在12月陸續推出。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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