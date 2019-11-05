親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

鴻海早盤一度衝90元 郭台銘個人持股市值10月迄今增逾230億

男童為何墜橋？全台護欄1大盲點 出遊護兒必學3招

Surface Pro 7開放台灣市場銷售 新款Surface Laptop 3將於12月推出

2019-11-05 09:33楊又肇

今年在10月初於紐約發表會上隨著眾多Surface品牌產品推出的Surface Pro 7，稍早隨著新款Surface Laptop 3一同進到台灣市場，其中前者將以新台幣28088元起跳、最高售價為新台幣74888元價格從即日起開放銷售，後者則預計在11月11日開放預購，並且將會在12月開放銷售，同時也將引進15吋、採用AMD處理器規格版本，但尚未確認具體規格與建議售價等細節。

分享

同樣主打2 in 1使用體驗，以及觸控、鍵盤、滑鼠與手寫操作模式的Surface Pro 7，此次終於加入USB-C連接埠設計，讓使用者能更方便透過此連接埠充電 (支援65W供電)，或是連接各類USB-C裝置。

處理器規格則是換上Intel第10代Core i系列處理器，以及支援Wi-Fi 6連接規格，最高則配置16GB記憶體與1TB SSD儲存容量，整體外觀與使用模式則是與過往機種沒有太大差異，台灣市場預計率先銷售白金、墨黑兩款配色，將會從即日起以新台幣28088元起跳、最高售價為新台幣74888元價格銷售。

而此次同步引進的Surface Laptop 3，則是將此次新增的15吋版本，以及採用AMD Ryzen處理器版本一併帶到台灣市場，但目前僅確認將會在11月11日開放預購，並且在12月提供銷售，具體硬體規格、實際上市時間與售價都還沒有公布。

分享

不過，Surface Laptop 3則是確定會推出白金、鈷藍、墨黑與砂岩金色在內配色，配合新增加尺寸與處理器規格，預期將能吸引更多消費者青睞。

至於先前同步揭曉的Surface系列產品如Surface Duo、Surface Neo、Surface Pro X，以及真無線耳機Surface Earbuds，目前暫時還沒有進一步在台推出消息。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Surface筆電微軟

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

神腦雙11預測3C類熱銷商品 前五名出列

2019-11-05 09:36

U值媒／Android 表情鍵盤惡意程式！手機可能淪為詐騙設備！

2019-11-04 12:38

Hammerhead True Wireless是Razer首款真無線耳機產品

2019-11-04 09:04

三星確定將使用Lakefield處理器 打造常時連網筆電Galaxy Book S

2019-11-04 08:48

Moto 360智慧手錶以品牌授權方式重出江湖 轉由eBuyNow打造

2019-11-03 10:26

小米電視5即將亮相 搭載全新外型設計、量子點窄邊螢幕

2019-11-03 10:21

GoPro Hero 8到底要不要買？ 十大理由分析給你聽

2019-11-02 20:58

德誼數位雙11超狂！指定款Beats耳機加1元多1件

2019-11-01 20:04

AirPods Pro讓山寨商重返榮耀！業務員：兩天後出貨不超過1800元

2019-10-31 20:45

ASUS ProArt創作者系列在台上市 33萬頂級筆電創天價

2019-10-31 16:54

AirPods Pro是喇叭芽還是吹風機？剛發布就被網友玩壞了

2019-10-31 16:27

U值媒／Apple Google皆遇到！手機惡意軟體的問題！

2019-10-31 12:38

與三星獨佔合作結束？ Sony連網電視也開始加入Apple TV應用功能

2019-10-31 09:06

三星開始向第三方電視提供Tizen作業系統、打造自有串流影音服務

2019-10-31 09:03

三星為Bixby數位助理投入加倍開發人力 明年推行應用市集

2019-10-31 08:59

三星兩款Project Athena筆電有全天使用電力 還能幫手機無線充電

2019-10-31 08:40

GeForce GTX 1650、1660也加入「SUPER」系列顯示卡行列

2019-10-31 08:39

DJI揭曉僅249公克重、免實名登記使用的可折疊空拍機Mavic Mini

2019-10-31 08:38

小米首款智慧手錶 雷軍曝光實機照「就是腕上小手機」

2019-10-30 20:58

Intel公布第9代Core i9-9900KS特別版處理器售價 10/30開放銷售

2019-10-30 14:32

聯發科音頻晶片將納入Sony 360 Reality Audio聲音技術

2019-10-30 14:32

華碩ProArt品牌系列創作筆電、PC與螢幕登台 鎖定含金量更高創作市場

2019-10-30 10:38

Netflix測試倍速看片 電影界砲聲隆隆

2019-10-29 22:41

華碩子品牌ProArt創作者登場 筆電頂規要價33萬元

2019-10-29 17:39

蘋果揭曉全新AirPods Pro，加入主動式降噪、採全新造型設計

2019-10-29 10:04

DJI新款小型空拍機Mavic Mini外觀曝光 將在10月30日活動發布

2019-10-29 09:28

換上全新面貌 NVIDIA揭曉新款Shield TV與Shield TV Pro

2019-10-29 08:54

蘋果可能只在線上更新新款Macbook Pro、iPad 而非獨立發表會

2019-10-29 08:25

蘋果發表AirPods Pro 新增降噪、防水功能 售價8,000元

2019-10-29 07:52

入耳式AirPods Pro來了！具主動降噪功能 10月30日上市

2019-10-29 00:38

蘋果與亞馬遜攜手合作 將Apple TV帶到Fire TV Stick等裝置

2019-10-28 14:06

U值媒／FB新功能？維繫偉大新聞業與強化民主？

2019-10-28 12:38

Sony於蔦屋書店推期間限定展 真無線降噪耳機隨你聽

2019-10-28 11:50

Canon宣布投入開發全新旗艦相機EOS-1D X Mark III 預計2020年推出

2019-10-26 14:06

Intel宣布推出採更低耗電、更具運算效率的Tremont核心架構設計

2019-10-26 14:05

Razer首款桌機用螢幕將於11月推出 支援FreeSync顯示同步、1毫秒反應

2019-10-25 12:29

富士推出濃濃復古風相機X-Pro 3 機身背面小螢幕模擬底片機

2019-10-25 10:19

動眼看／NVIDIA如何以邊緣運算降低雲端服務停擺風險？

2019-10-24 10:23

Arm針對主流裝置打造全新顯示架構 讓主流裝置也能有AI加速

2019-10-24 10:21
看更多

熱門文章

五大電信雙11拼戰 挑戰資費最低 家電、機票大方送

2019-11-04 12:55

二合一筆電Surface Pro 7今上市 周邊配件顏色超搶戲

2019-11-04 17:09

iPhone手機17款App含木馬病毒 遠端遙控讓用戶訂閱收費內容

2019-11-05 10:36

Facebook換上全新品牌標誌設計 強化本身識別度

2019-11-05 09:24

Surface Pro 7開放台灣市場銷售 新款Surface Laptop 3將於12月推出

2019-11-05 09:33

美國商務部透露 近期內將批准境內公司與華為恢復貿易關係

2019-11-05 09:21

微軟確認Edge瀏覽器換上全新Chromium架構 將於明年1月中釋出

2019-11-05 08:36

神腦雙11預測3C類熱銷商品 前五名出列

2019-11-05 09:36

微軟針對行動平台推出全新Office App 要實現更流暢行動辦公體驗

2019-11-05 08:35

改善數據中心耗電問題 微軟以巴掌大玻璃作為冷資料存放媒介

2019-11-05 09:18

小米證實 目標2020年以前進入日本市場

2019-11-05 09:33

小米國際部副總裁王翔：未來紅米品牌有機會在海外市場獨立推廣

2019-11-05 09:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top