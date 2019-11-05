Surface Pro 7開放台灣市場銷售 新款Surface Laptop 3將於12月推出

今年在10月初於紐約發表會上隨著眾多Surface品牌產品推出的Surface Pro 7，稍早隨著新款Surface Laptop 3一同進到台灣市場，其中前者將以新台幣28088元起跳、最高售價為新台幣74888元價格從即日起開放銷售，後者則預計在11月11日開放預購，並且將會在12月開放銷售，同時也將引進15吋、採用AMD處理器規格版本，但尚未確認具體規格與建議售價等細節。

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同樣主打2 in 1使用體驗，以及觸控、鍵盤、滑鼠與手寫操作模式的Surface Pro 7，此次終於加入USB-C連接埠設計，讓使用者能更方便透過此連接埠充電 (支援65W供電)，或是連接各類USB-C裝置。

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處理器規格則是換上Intel第10代Core i系列處理器，以及支援Wi-Fi 6連接規格，最高則配置16GB記憶體與1TB SSD儲存容量，整體外觀與使用模式則是與過往機種沒有太大差異，台灣市場預計率先銷售白金、墨黑兩款配色，將會從即日起以新台幣28088元起跳、最高售價為新台幣74888元價格銷售。

而此次同步引進的Surface Laptop 3，則是將此次新增的15吋版本，以及採用AMD Ryzen處理器版本一併帶到台灣市場，但目前僅確認將會在11月11日開放預購，並且在12月提供銷售，具體硬體規格、實際上市時間與售價都還沒有公布。

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不過，Surface Laptop 3則是確定會推出白金、鈷藍、墨黑與砂岩金色在內配色，配合新增加尺寸與處理器規格，預期將能吸引更多消費者青睞。

至於先前同步揭曉的Surface系列產品如Surface Duo、Surface Neo、Surface Pro X，以及真無線耳機Surface Earbuds，目前暫時還沒有進一步在台推出消息。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》