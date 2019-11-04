三星確定將使用Lakefield處理器 打造常時連網筆電Galaxy Book S
除了微軟確定將在Surface Neo搭載Intel代號Lakefield的新款處理器，三星稍早在年度開發者大會SDC 2019期間，同樣也確認以相同處理器規格打造新款常時連網筆電Galaxy Book S，預計2020年正式推出。
代號Lakefield的處理器，分別以10nm FinFET製程的「Sunny Cove」架構作為單一大核部分，而4組小核部分則採用Atom處理器的「Tremont」架構設計，同樣以10nm FinFET製程打造，藉此比照ARM big.LITTLE大小核架構配置，進而在效能與電力續航表現取得更好平衡，並且以Foveros 3D技術封裝，電功耗則介於28W-35W之間，成為Intel用來與ARM架構處理器抗衡設計。
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先前除了確認將應用在微軟Surface Neo，三星稍早也確認將以Lakefield處理器打造全新常時連網筆電Galaxy Book S，預計2020年正式推出。
不過，三星尚未透露Galaxy Book S具體細節與售價，但顯然至少將包含兩組USB-C，預期至少其中一組將會整合Intel Thunderbolt 3連接規格，同時也保留3.5mm耳機孔。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
楊又肇
聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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