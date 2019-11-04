親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

政策買票？ 女性免費搭公車 他嗆對手「有膽學我啊」

兒子大鬧IKEA 神隱3天李興文發文道歉

Hammerhead True Wireless是Razer首款真無線耳機產品

2019-11-04 09:04楊又肇

Razer終於也加入推出真無線耳機產品行列，稍早宣布推出真無線耳機形式設計的Hammerhead True Wireless。

分享

與先前推出的Hammerhead設計明顯不同的Hammerhead True Wireless，採用藍牙5.0設計，耳機重量僅為54公克，單次充電可使用3小時，搭配充電收納盒補充電力的話，最長續航時間可超過15小時以上，並且支援自動配對與IPX4等級防水效果，最長連接範圍可達10公尺，內建驅動單體為13mm，對應20Hz~20kHz頻率響應範圍。

而操作介面則採觸控方式，分別對應播放、暫停等音樂播放功能，同時也能支援呼叫Google Assistant或Siri數位助理服務。另外，Razer也針對此款真無線耳機推出全新App，藉此對應自動配對與相關功能設定。

建議售價方面，Hammerhead True Wireless將以99.99美元價格銷售，其他地區則計畫以119.99美元價格上市，預期也會在台灣市場推出。

分享

分享

分享

分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Siri

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

GoPro Hero 8到底要不要買？ 十大理由分析給你聽

2019-11-02 20:58

三星確定將使用Lakefield處理器 打造常時連網筆電Galaxy Book S

2019-11-04 08:48

Moto 360智慧手錶以品牌授權方式重出江湖 轉由eBuyNow打造

2019-11-03 10:26

小米電視5即將亮相 搭載全新外型設計、量子點窄邊螢幕

2019-11-03 10:21

德誼數位雙11超狂！指定款Beats耳機加1元多1件

2019-11-01 20:04

AirPods Pro讓山寨商重返榮耀！業務員：兩天後出貨不超過1800元

2019-10-31 20:45

ASUS ProArt創作者系列在台上市 33萬頂級筆電創天價

2019-10-31 16:54

AirPods Pro是喇叭芽還是吹風機？剛發布就被網友玩壞了

2019-10-31 16:27

U值媒／Apple Google皆遇到！手機惡意軟體的問題！

2019-10-31 12:38

與三星獨佔合作結束？ Sony連網電視也開始加入Apple TV應用功能

2019-10-31 09:06

三星開始向第三方電視提供Tizen作業系統、打造自有串流影音服務

2019-10-31 09:03

三星為Bixby數位助理投入加倍開發人力 明年推行應用市集

2019-10-31 08:59

三星兩款Project Athena筆電有全天使用電力 還能幫手機無線充電

2019-10-31 08:40

GeForce GTX 1650、1660也加入「SUPER」系列顯示卡行列

2019-10-31 08:39

DJI揭曉僅249公克重、免實名登記使用的可折疊空拍機Mavic Mini

2019-10-31 08:38

小米首款智慧手錶 雷軍曝光實機照「就是腕上小手機」

2019-10-30 20:58

Intel公布第9代Core i9-9900KS特別版處理器售價 10/30開放銷售

2019-10-30 14:32

聯發科音頻晶片將納入Sony 360 Reality Audio聲音技術

2019-10-30 14:32

華碩ProArt品牌系列創作筆電、PC與螢幕登台 鎖定含金量更高創作市場

2019-10-30 10:38

Netflix測試倍速看片 電影界砲聲隆隆

2019-10-29 22:41

華碩子品牌ProArt創作者登場 筆電頂規要價33萬元

2019-10-29 17:39

蘋果揭曉全新AirPods Pro，加入主動式降噪、採全新造型設計

2019-10-29 10:04

DJI新款小型空拍機Mavic Mini外觀曝光 將在10月30日活動發布

2019-10-29 09:28

換上全新面貌 NVIDIA揭曉新款Shield TV與Shield TV Pro

2019-10-29 08:54

蘋果可能只在線上更新新款Macbook Pro、iPad 而非獨立發表會

2019-10-29 08:25

蘋果發表AirPods Pro 新增降噪、防水功能 售價8,000元

2019-10-29 07:52

入耳式AirPods Pro來了！具主動降噪功能 10月30日上市

2019-10-29 00:38

蘋果與亞馬遜攜手合作 將Apple TV帶到Fire TV Stick等裝置

2019-10-28 14:06

U值媒／FB新功能？維繫偉大新聞業與強化民主？

2019-10-28 12:38

Sony於蔦屋書店推期間限定展 真無線降噪耳機隨你聽

2019-10-28 11:50

Canon宣布投入開發全新旗艦相機EOS-1D X Mark III 預計2020年推出

2019-10-26 14:06

Intel宣布推出採更低耗電、更具運算效率的Tremont核心架構設計

2019-10-26 14:05

Razer首款桌機用螢幕將於11月推出 支援FreeSync顯示同步、1毫秒反應

2019-10-25 12:29

富士推出濃濃復古風相機X-Pro 3 機身背面小螢幕模擬底片機

2019-10-25 10:19

動眼看／NVIDIA如何以邊緣運算降低雲端服務停擺風險？

2019-10-24 10:23

Arm針對主流裝置打造全新顯示架構 讓主流裝置也能有AI加速

2019-10-24 10:21

微軟攜手Intel、AMD與高通在內廠商 從處理器端確保筆電安全

2019-10-24 10:10

NVIDIA執行長：以軟體定義的邊緣運算更顯重要

2019-10-24 09:03

蘋果再添生力軍！明年將推AR眼鏡

2019-10-23 14:21
看更多

熱門文章

《暗黑破壞神4》揭曉！將讓玩家更沉浸在暗黑劇情故事

2019-11-03 10:41

《暗黑破壞神 永生不朽》加入系列代表角色職業「狩魔獵人」

2019-11-03 10:44

Motorola螢幕可凹折手機實際外觀再曝 底下搭載實體指紋辨識器

2019-11-04 09:05

微軟啟用全新Edge瀏覽器標誌設計 企圖跳脫過往「e」的刻板印象

2019-11-04 09:04

針對香港「聰哥」裁決結果引發爭議 暴雪娛樂總裁再次致歉

2019-11-03 10:40

VMware再次挖角兩名Kubernetes技術要角 擴大雲端原生應用發展

2019-11-03 10:26

《魔獸世界》全新資料片《暗影之境》揭曉 換上全新升級系統

2019-11-03 10:44

為2030年作準備 Intel、Sony與NTT加盟發展6G網路

2019-11-03 10:26

《鬥陣特攻2》加入全新故事任務模式 更多英雄、地圖準備亮相

2019-11-03 10:42

Moto 360智慧手錶以品牌授權方式重出江湖 轉由eBuyNow打造

2019-11-03 10:26

小米CC9 Pro確認搭載S730G處理器 海外版將以小米Note 10為稱

2019-11-04 09:05

BlizzCon 2019現場開放《星海爭霸2》玩家挑戰DeepMind團隊

2019-11-03 10:44

《爐石戰記》全新資料片《降臨！遠古巨龍》預計12月登場

2019-11-03 10:44

不再以自身資源經營 三星雲端硬碟服務轉與微軟OneDrive整合

2019-11-04 08:48

Hammerhead True Wireless是Razer首款真無線耳機產品

2019-11-04 09:04

Google推出TensorFlow Enterprise 讓企業端能打造更豐富AI應用

2019-11-04 08:48

三星確定將使用Lakefield處理器 打造常時連網筆電Galaxy Book S

2019-11-04 08:48

Razer針對手機 推出類Joy-Con的藍牙控制器Junglecat

2019-11-04 08:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top