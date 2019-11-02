GoPro Hero 8到底要不要買？ 十大理由分析給你聽

寫完這篇後，我更想買了嗚嗚

莫娜我自己是 GoPro Hero 7 的擁護者，使用大概一年多的時間了，常常帶它去爬山、潛水，我對 GoPro 本來就很有好感，上次去參加了最新一代運動相機 GoPro Hero 8 的發表會，整個腦海揮之不去它的身影啊！好想要！就當我要查看戶頭的時候，一旁理性的辣導（也有一台 GoPro）斜眼要我好好考慮 XD 所以就有了這篇文章，想先說，我跟 GoPro Hero 8 只有發表會時短短的一小時相處時間，所以是以第一印象，還有網羅朋友與網友們的意見來分析給自己聽，也提供給大家參考囉！

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五大不買理由，升級幅度不大？

1.一體成形保護力下降？

第一眼看到 GoPro Hero 8 我只能說一見鍾情，因為它將原本前一代在底部的電池跟記憶卡插槽移到了側邊跟 Type C 連接埠整合在一起（這點我超喜歡），底部改為內嵌的摺疊式固定接頭，本體能直接跟自拍棒接合，不需要再使用外框也就更加輕盈。不過不需要使用外框這點，我朋友就蠻擔心，這樣會不會少了一層保護，畢竟戶外運動，難免可能發生相機摔到地上還是撞到牆的時候，原本的外框架還是有點保護作用，也比較可以避免機體刮傷，如果比較沒安全感的話，還是有保護套可以選擇添購唷

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2.無法使用濾光片

GoPro Hero 8 的鏡頭不同於以往，這次是無法拆卸的唷，所以有在使用濾光片的人，可能要習慣一下，官方也有表示目前正在開發解決方案，但過往的防水殼配件可能就沒辦法繼續沿用了

▼GoPro Hero 8 安全防護保護殼（左）、GoPro Hero 5/6/7 防水殼（右）

3.容易過熱

有用過 GoPro 相機的人應該多少都想抱怨一下這點，就是常常用不到半小時，就發生機身過熱的情形，有些人還有遇過過熱當機的情況，莫娜我自己本身是沒有遇過當機，對於熱這點我容忍度算蠻高的 XD，這次的 GoPro Hero 8 機身材質，跟前幾代採一樣的設計，尤其是在電池艙蓋，是為了散熱而做成金屬材質，因此溫度會更高，不過我還是想替它打抱不平，因為它機身很小，又乘載高規格的拍照攝影演算，發燙是可理解的，但如果能改善當然更好

4.夜間模式沒有改善？

GoPro 相機在光源充足的情形下，拍攝的照片品質真的沒話說，可是到了低光源的地方就…GoPro Hero 7 在夜間攝影時如果開啟 HyperSmooth，畫面會有顫動情形，解決方法就是關掉 HyperSmooth 並裝上穩定器，目前在網路上還沒有看到大家對於 GoPro Hero 8 的夜間攝影做測試，官方也沒有在夜拍多做著墨的解釋，不知道有沒有入手的獺友能跟我分享一下

5.沒有景深、特定對象對焦

在對手早就推出能自動對焦，做出淺景深效果的運動相機，這一部分新一代的 GoPro Hero 8 依然沒有 QQ，對於人像拍攝上稍稍沒有跟上，但在錄影部分是真的其他人很難打贏

五大要買理由，攝影真的很強

1.防震效果衝破天際

前一代的相機防震效果就已經非常厲害，想不到 GoPro Hero 8 又將 HyperSmooth 升級到 2.0 來到新的境界！搭配新的 Boost 模式，能更穩地拍攝照片跟錄製影片，對於常常帶著 GoPro 去登山、騎車、衝浪等戶外活動的人，一定會很滿意這次的升級

2.連接埠整合

這點也是我覺得很棒的設計，GoPro Hero 8 這次強調一體成型，希望整體結構更加簡化，而這次將電池、記憶卡、Type C 連接埠都改在同一個開口，在拆卸充電時非常方便

3. 媒體模組 Vlog 神器

這次 GoPro 也聽到了影像創作者的需求，同步推出了搭配 GoPro Hero 8 的配件，包含 Type C HDMI 3.5 釐米外接麥克風、燈光模組、2 吋摺疊顯示器，在拍攝上能有更好的操作體驗

4.傳輸速度更快

雖然說鏡頭的部分新舊兩代基本沒什麼差別，但 GoPro Hero 8 在拍攝 4K 跟 2.7K 影片時，最高比特率從舊款的 78Mbps 上升 100Mbps，傳輸數度更快，雖然會稍微占用到記憶卡空間，但也給了玩家在後製時有更大的發揮空間

5.移動縮時更智慧

以前我在拍攝縮攝影的時候，都會覺得很麻煩，後來都乾脆不用這功能 XD，但這次升級為 Time Wrap 2.0，增加了自訂按鍵，實現智能融合，輕觸螢幕就可以從縮時畫面降到正常錄影畫面，後製終於不用這麼複雜了

編輯私心得：

看了很多貼文跟評測，觀察下來大部分人認為 GoPro Hero 8 的升級幅度的確不大，但它把原本就很厲害的攝影功能又變得更強，包含 HyperSmooth 2.0、Time Wrap 2.0，真的是很多人運動相機的首選，不過對於舊款就存在的痛點，GoPro 好像還不太想面對（？）例如散熱、夜拍等，就像即將考指考的學生，物理、數學本來就很強了，國文、英文則是稍微弱了一點，但這位同學選擇繼續專攻物理跟數學，整體的成績可能會上升一點，但依然達不到最理想。

我的想法是，但如果你手中已經有了第 7 代，我認為它陪我們多戰一年一定沒問題，加上沒有多餘預算的話，我們就遠目明年的新款吧！但如果你的手中是 7 代以前的舊款，或者還沒有擁有一台 GoPro，那我會建議你直接入手 GoPro Hero 8，畢竟它的運動記錄、防水性能都更好了而且更穩定，使用場景也更多可以玩的效果更多元。究竟我會不會買呢…我也還沒決定好啊 QQ

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》