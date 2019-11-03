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Moto 360智慧手錶以品牌授權方式重出江湖 轉由eBuyNow打造

2019-11-03 10:26楊又肇

雖然Motorola先前說明不再生產Moto 360智慧手錶，但顯然藉由品牌授權方式，轉由加拿大電商公司eBuyNow推出新款手錶產品。

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轉由eBuyNow推出的新款手錶產品，基本上還是延續Moto 360名稱，並且維持原本Moto 360採用圓形錶面、貼近傳統手錶設計，並且搭載Qualcomm Snapdragon Wear 3100處理器，以及1.2吋、解析度為360x360的OLED圓形螢幕，而作業系統則同樣搭載Google Wear OS，並且配置1GB記憶體與8GB儲存容量。

另外，新款Moto 360智慧手錶也搭載Always On Display設計，並且支援在1小時內充滿電力的快充設計，而在電力方面則可維持全日使用需求，若在省電模式下則可對應長達3天使用時間。

建議售價方面，新款Moto 360智慧手錶將以350美元價格上市，預計在11月於美國、加拿大與增國地區開放預購，正式供貨時間則是12月。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

加拿大電商

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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