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限時遛狗、不得擾民、積分扣點…在陸養狗比養車還難

小米電視5即將亮相 搭載全新外型設計、量子點窄邊螢幕

2019-11-03 10:21楊又肇

預計在11月5日與小米CC9 Pro小米手錶一同亮相的小米電視5，稍早由小米電視總經理李肖爽公布具體外觀，顯示將會採用極窄邊框設計，同時外型也會重新打造，並且標示「Designed by xiaomi」字樣。

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依照先前說法，小米電視5將會採用量子點螢幕設計，並且對應4K解析度畫質，另外也支援覆蓋率達108%的NTSC色域表現，以及MEMC畫質動態補償技術，讓不同內容來源的畫質表現有所提昇。

而處理器部分，小米電視5也將先前小米全面屏電視Pro採用的Amlogic T972處理器，藉由12nm製程設計，讓CPU運算效能相比前一代產品提昇63%，同時最高可對應8K影像內容播放，並且搭配4GB記憶體與64GB儲存容量，讓使用者能安裝使用更多電視應用服務。

此次預計揭曉的小米電視5將會鎖定高階市場使用需求，因此與目前小米電視產品價位可能會有一定區隔，另外也預期會加入更多智慧連網應用，同時小米也有可能宣布更多在地合作服務。

以目前小米台灣市場發展規劃，小米電視產品暫時還沒有計畫引進台灣市場，其中因素包含售後服務、在地內容合作，以及考量目前台灣市場包含Sony、三星、LG在內一線品牌，以及台灣在地包含奇美、禾聯、BenQ等品牌競爭情況，使得小米電視目前較難在台灣市場有明顯競爭優勢。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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