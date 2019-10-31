AirPods Pro讓山寨商重返榮耀！業務員：兩天後出貨不超過1800元

製圖／蘋果官網 分享 facebook 雖然過去幾季智慧手機的銷量低迷，所以幾年前熱門的山寨手機現在已經退燒了，深圳華強北過去以山寨手機聞名，現在雖然也沒有少推出，但關注度已經大不如前。不過，蘋果無線耳機AirPods目前成為蘋果有史以來第二暢銷的產品。在中國市場大受歡迎，也讓華強北的山寨商看到新商機。而這兩天才宣布的AirPods Pro，更是讓他們覺得是蘋果送上門的年終大紅包。

「我們很快就會賣和蘋果AirPods Pro一樣的耳機，就在未來兩到三天。」在深圳華強北銷售電子產品的一位傅姓營業員在微信上這樣說。幾個小時以後，蘋果發佈了AirPods Pro。

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蘋果最新的AirPods Pro無線耳機內建H1晶片，可以實現自動降噪。其在台灣的售價為7,990 元，中國的官方零售價為1999元人民幣，而先前入門版的AirPods的官方售價為1558元人民幣。

在過去幾個季度iPhone總銷量低迷的情況下，AirPods無線耳機已經成為蘋果有史以來第二暢銷的產品。伯恩斯坦研究公司估計，在截至今年6月30日的三個月裡，AirPods銷售額飆升了70%，達到約20億美元。

雖然全球有超過2500萬人擁有正品AirPods，但中國市場的許多年輕人戴的是山寨的蘋果無線耳機。

在中國市場進行的一項科技調查中，超過60%的人表示AirPods Pro太貴了，20%的人表示願意購買，剩下的人表示會繼續使用舊款AirPods。

據傅姓營業員說，山寨AirPods是深圳最受歡迎的電子產品之一。根據材料和工藝的不同，這些仿品的售價通常在69元人民幣(約台幣300元)到299元人民幣（約台幣1300元）之間，只相當於帶有無線充電盒正品零售價的4.4%和19%。

傅姓營業員說:「售價299元（人民幣）的耳機看起來和AirPods一樣，當你把它們和手機配對時，甚至可以在iPhone螢幕上模擬同樣的動畫。」

YouTube上的評論影片曾有人測試過山寨蘋果耳機，許多人表示，售價299元的山寨版耳機不僅與原版看起來一模一樣，而且音質也差不多。

傅姓營業員說，考慮到新款蘋果耳機的模具成本，第一批山寨AirPods Pro的價格可能會有點高，但她預計在需求穩定後價格會迅速下降。

「這是被市場左右的產品，所以我現在無法預測山寨AirPods Pro的價格。」傅姓營業員補充道。

不過，依照中國山寨商品的經驗，一款科技產品如果價格到原產品的19%，應該價格就已經是到頂了，不然誰還要買山寨貨？因此預估山寨AirPods Pro的價格應該不會超過400元人民幣，折合台幣約為1800元。

新聞來源：網易科技

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》