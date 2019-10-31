AirPods Pro是喇叭芽還是吹風機？剛發布就被網友玩壞了

分享 facebook Apple 每次發表新產品，總能吸引各界關注，而且時不時會被網友拿來品頭論足一番，當然，昨夜甫發表的新款 AirPods Pro 也不例外...。

繼 Apple 先前發表的可擴充工作站 Mac Pro，被說外觀像一台刨絲機之後，現在，AirPods Pro 的外型也被網友拿來大作文章一番。

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雖然在 AirPods Pro 發表前就已經有不少相關謠言和概念圖流出，不過隨著新版 AirPods 真無線耳機正式亮相後，其外型、功能也跟著大勢底定，而就在新聞發布後的短短數小時內，這款最新的 AirPods Pro 已讓人難以忘懷，原因是它獨特的形狀和矽膠尖端設計，成了網友茶餘飯後的 Kuso 素材，先後匯集出許多令人會心一笑的惡搞 P 圖。

其中，有名網友表示，AirPods Pro 外型簡直像極了神奇寶貝裡的喇叭芽！耳機本體的弧度與喇叭花的頭型幾乎絲毫不差，就連耳塞套的地方也有向豐厚香腸嘴致敬意味。

除了喇叭芽之外，另也有多名網友認為，AirPods Pro 的樣貌就跟家裡吹風機幾乎一模一樣，還索性把它取名為 AirPods Pro Max。

就算被冠上現實版植物大戰殭屍裡「綠豆槍手」，似乎也不意外了。

也有人說彷彿看見了皮克斯燈的身影。

而 AirPods Pro 跟 Super Mario Sunshine 遊戲中的某種水槍，以及浴室裡的蓮蓬頭也有幾分相似。

儘管如此，「喇叭芽」依舊是網友心目中票選外型相似度最高的角色，不過 Kuso 歸 Kuso，如果讀者們正考慮入手蘋果體系的真無線耳機，別忘了比較一下旗下 AirPods 成員間的功能與規格差異後再下決定，至於新款 AirPods Pro 上市時間，將於 10 月 30 日於美國搶先開賣，台灣仍有待公布。

來源：mashable

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》