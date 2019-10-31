DJI揭曉僅249公克重、免實名登記使用的可折疊空拍機Mavic Mini

DJI正式揭曉旗下僅249公克重的新款消費等級空拍機Mavic Mini，符合目前法規無需實名登記的重量設計，同時仍可滿足專業拍攝使用需求，並且以可折疊收納設計方便隨身攜帶。

分享 facebook

Mavic Mini搭載1200萬畫素、1/2.3吋CMOS感光元件，並且支援三軸機械增穩雲台設計的鏡頭模組，可對應拍攝2.7K/30fps、1080p/60fps畫質影片，同時可藉由單顆電池對應30分鐘飛行時間，並且支援4公里清晰且低延遲表現的即時影像傳輸距離，藉此滿足更多創作使用需求，更成為DJI目前推出重量最輕、體積最小的可折疊空拍機。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

而在最輕盈且安全使用的機身重量設計中，Mavic Mini透過影像識別技術與GPS定位系統確保在室內、戶外均可穩定懸停，並且能透過自動返航功能在電量不足，或是失去連接等極端情況自動飛回起飛位置，另外也能透過全向保護罩確保旋翼安全。

另外，Mavic Mini更可配合全新DJI Fly App對應操作飛行、拍攝、剪輯與分享功能，另外也能透過「一鍵短片」，實現諸如沖天、漸遠、環繞、螺旋等多種趣味影片效果，使用者只需要輕點幾下設定目標，Mavic Mini就會自動計算拍攝路線，讓拍攝作品兼具精妙運鏡與寬廣視角，甚至也能在App內簡單編輯後，立即將影片一鍵分享至社群網路。

DJI也針對Mavic Mini提供一系列全新配件，其中包含升級為雙向充電管家的充電配件，可同時容納三塊電池進行充電，另外也能當做行動電源使用，而新款收納包則可同時收納Mavic Mini與雙向充電管家配件，甚至使用者也能透過包含貼紙與畫筆的機身創作套件，讓Mavic Mini能有個人化特色，其他配件則包含更節省收納空間的充電底座，以及可用於固定前後旋翼的固定配件。

建議售價方面，Mavic Mini在台灣地區建議售價為新台幣12000元，其中包含遙控器、1組電池、1對備用旋翼等配件，另外也能選購Mavic Mini暢飛套裝，台灣地區建議售價為新台幣15000元，分別包含遙控器、3組電池、3對備用旋翼、雙向充電管家、全向旋翼保護罩、充電器及新款收納包。

包含Mavic Mini與相關配件將從11月11日起，透過DJI Store、DJI台灣授權經銷商及零售商預訂，並且將在11月16日正式銷售。

同時，DJI也針對Mavic Mini提供建議售價為新台幣1200元的DJI Care隨心換保障計劃，提供每名Mavic Mini使用者兩次低價更換機會，或是包含碰撞損壞、進水等意外情況的極速換新服務。

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》