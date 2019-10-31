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沖繩首里城遭祝融…70年前燒毀過 復建木材從台灣運來的

三星開始向第三方電視提供Tizen作業系統、打造自有串流影音服務

2019-10-31 09:03楊又肇

在此次年度開發者大會SDC 2019期間，三星宣布將向第三方電視產品提供Tizen作業系統，藉此延展Tizen作業系統市場生態。除此之外，三星也宣布打造自有串流影音服務Samsung TV+，藉此強化本身連網電視產品服務內容。

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雖然Tizen作業系統原本就是採開源設計，但是由三星接手發展之後，目前僅用於三星旗下電視、智慧手錶裝置，而在這次年度開發者大會宣布向第三方電視產品提供Tizen作業系統，意味三星期望擴展更大電視應用市場，也能擴展Tizen作業系統市場生態。

目前智慧電視作業系統大致區分Google的Android TV、三星的Tizen，以及LG的webOS，其他還包含蘋果針對Apple TV打造的tvOS與Roku針對旗下電視機上盒所打造Roku OS，為了在智慧電視市場增加更多市佔，三星此次對外擴展Tizen作業系統應用需求，顯然也是為了增加更多發展機會。

而除了在對應電視產品的Tizen作業系統增加Bixby在內應用服務，三星稍早也宣布推出自有影音串流服務Samsung TV+。

依照三星說明，Samsung TV+僅需連網即可使用，但因為內容版權等考量，暫時僅先在特定市場提供，內容則包含70多個免費電視頻道，分別涵蓋新聞、娛樂、體育、美食、旅遊等節目類別，使用者將可自行決定觀看哪些內容，甚至可以自行刪除、增加所需觀看頻道。

不過，Samsung TV+暫時僅先開放2016年至2019年間的三星連網電視產品使用，未來預期也會開放更多採用Tizen作業系統的連網電視使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

三星連網電視

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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