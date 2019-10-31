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沖繩首里城遭祝融…70年前燒毀過 復建木材從台灣運來的

與三星獨佔合作結束？ Sony連網電視也開始加入Apple TV應用功能

2019-10-31 09:06楊又肇

今年初時，蘋果與三星Sony、VIZIO與LG旗下電視產品合作AirPlay 2推播功能，唯獨與三星額外合作Apple TV應用功能，讓特定三星連網電視可以使用iTunes、觀看Apple TV內容，但顯然此項獨佔合作已經結束。

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根據相關消息指出，目前部分今年銷售的Sony連網電視已經開始透過韌體更新形式獲得Apple TV應用功能。不過，目前Sony方面並未對此做任何公告，但有可能所有今年銷售支援AirPlay 2功能的Sony連網電視都將獲得更新。

除了可透過Apple TV應用功能使用iTunes，並且觀看租賃或購買的數位版電視劇、電影等內容，甚至可以使用蘋果接下來準備推出的Apple TV+服務，或是使用諸如HBO、Showtime等與Apple TV服務合作內容。

在此之前，原本僅有三星旗下連網電視能使用Apple TV功能，但顯然在獨佔合作時間結束之後，蘋果也準備將Apple TV功能開放給更多合作廠商使用。

而在Sony連網電視開始獲得Apple TV功能之外，預期LG、VIZIO在內與蘋果合作AirPlay 2推播功能的電視產品也會跟進獲得此項功能。

稍早時候，蘋果也已經將Apple TV功能帶到亞馬遜Fire TV裝置，另外也與Roku合作將Apple TV功能整合在Roku機上盒裝置。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Apple TVSony三星

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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