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沖繩首里城遭祝融…70年前燒毀過 復建木材從台灣運來的

三星兩款Project Athena筆電有全天使用電力 還能幫手機無線充電

2019-10-31 08:40楊又肇

除了揭曉旗下螢幕採直向凹折的手機設計三星在此次年度開發者大會SDC 2019期間也宣布推出兩款筆電，分別為Galaxy Book Flex與Galaxy Book Ion，兩者主要強調採用三星旗下OLED面板設計。

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由於兩款筆電均採用亮度可達600nits的OLED面板設計，解析度則維持在1080P規格，因此在整體使用相對省電，甚至可以透過筆電觸控板整合的無線充電功能幫手機充電，而電力最長使用時間更可達20小時，足以對應一整天的正常使用時間。

而兩款筆電都會提供13吋與15吋規格，以及藍色與銀色外觀選項，其中Galaxy Book Flex採螢幕可翻轉設計，並且加入S Pen應用功能，Galaxy Book Ion則是維持一般筆電使用模式，並且藉由鎂合金材質降低重量。

除此之外，兩款筆電均符合Intel Project Athena設計，硬體規格自然採用Intel第10代Core i處理器，15吋規格更提供搭載NVIDIA MX250獨立顯示卡，或是採用Intel Iris Plus整合式顯示卡設計。

至於按鍵部分則是稍微淺了一些，主要是為了機身輕薄所做調整，並且在右側shift鍵整合指紋辨識模組，藉此確保使用隱私安全。

目前三星尚未公布兩款筆電售價，但預期會在明年初正式推出。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

無線充電三星筆電

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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