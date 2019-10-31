GeForce GTX 1650、1660也加入「SUPER」系列顯示卡行列

2019-10-31 08:39 聯合新聞網 楊又肇



NVIDIA稍早宣布將使GeForce GTX 1650、GeForce GTX 1660同樣加入「SUPER」系列顯示卡行列。

分享 facebook

先前以GeForce RTX 2080、GeForce RTX 2070，以及GeForce RTX 2060為基礎，推出以Turing顯示架構為基礎，在GPU設計進行最佳化，並且提高顯示記憶體容量的「SUPER」系列顯示卡之後，NVIDIA目前也讓GeForce GTX 1650、GeForce GTX 1660加入「SUPER」系列顯示卡行列。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

兩款顯示卡均未推出公版設計，而是由OEM廠商各自推出客製化設計版本。其中，GeForce GTX 1660 SUPER預計在10月29日開放銷售，建議售價將從229美元起跳，而GeForce GTX 1650 SUPER則預計在11月22日上市，但建議售價則尚未確認。

鎖定1080P及1440P畫質遊戲設計

此次推出的GeForce GTX 1660 SUPER與GeForce GTX 1650 SUPER，均針對1080P及1440P畫質遊戲設計，兩者均採用GDDR6顯示記憶體，分別可對應14Gbps及12Gbps資料傳輸速率，並且採用Turing顯示架構，提供並存的浮點及整數執行能力，以及統一快取架構與自適性著色技術，但同樣因為未搭載RT Core設計，因此依然無法對應DLSS在內技術。

另外，兩款顯示卡也加入新版Turing解碼器 (NVENC)，並且支援諸如OBS和XSplit在內直播軟體，另外也能讓使用者在Twitch及Mixer平台直播更加穩定，提供對應專業等級畫質表現之餘，同時也不會影響遊戲運作效能。

分享 facebook

分享 facebook

相比先前推出的GeForce GTX 1660與GeForce GTX 1650，此次推出冠上「SUPER」名稱版本分別在GPU設計最佳化，並且藉由GDDR6顯示記憶體帶來更高顯示內容傳輸速率，藉此提昇更高運算效能。

而此次推出的兩張「SUPER」系列顯示卡，主要是吸引3年前採用Pascal顯示架構的GeForce GTX 10系列顯示卡用戶族群升級。

分享 facebook

分享 facebook

Game Ready驅動程式帶來全新功能

配合此次推出新款顯示卡，NVIDIA也在10月29日釋出新版Game Ready驅動程式，其中將針對DirectX 9、DirectX 11和DirectX 12相容遊戲增加改良版畫面銳化濾鏡，並且提供更快運作效能，另外也更新G-Sync與超低延遲模式 (NVIDIA Ultra Low Latency, NULL)，讓使用者能同時啟用這兩項功能，使遊戲畫面能同時滿足抗撕裂與低延遲執行表現。

另外，配合此次Game Ready驅動程式更新，NVIDIA也在GeForce Experience介面加入全新ReShade濾鏡，讓使用者能在遊戲過程啟用Freestyle或Ansel技術功能時，可以透過後製著色器加上諸多ReShade濾鏡效果。

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》