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沖繩首里城遭祝融…70年前燒毀過 復建木材從台灣運來的

GeForce GTX 1650、1660也加入「SUPER」系列顯示卡行列

2019-10-31 08:39聯合新聞網 楊又肇

NVIDIA稍早宣布將使GeForce GTX 1650、GeForce GTX 1660同樣加入「SUPER」系列顯示卡行列。

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先前以GeForce RTX 2080、GeForce RTX 2070，以及GeForce RTX 2060為基礎，推出以Turing顯示架構為基礎，在GPU設計進行最佳化，並且提高顯示記憶體容量的「SUPER」系列顯示卡之後，NVIDIA目前也讓GeForce GTX 1650、GeForce GTX 1660加入「SUPER」系列顯示卡行列。

兩款顯示卡均未推出公版設計，而是由OEM廠商各自推出客製化設計版本。其中，GeForce GTX 1660 SUPER預計在10月29日開放銷售，建議售價將從229美元起跳，而GeForce GTX 1650 SUPER則預計在11月22日上市，但建議售價則尚未確認。

鎖定1080P及1440P畫質遊戲設計

此次推出的GeForce GTX 1660 SUPER與GeForce GTX 1650 SUPER，均針對1080P及1440P畫質遊戲設計，兩者均採用GDDR6顯示記憶體，分別可對應14Gbps及12Gbps資料傳輸速率，並且採用Turing顯示架構，提供並存的浮點及整數執行能力，以及統一快取架構與自適性著色技術，但同樣因為未搭載RT Core設計，因此依然無法對應DLSS在內技術

另外，兩款顯示卡也加入新版Turing解碼器 (NVENC)，並且支援諸如OBS和XSplit在內直播軟體，另外也能讓使用者在Twitch及Mixer平台直播更加穩定，提供對應專業等級畫質表現之餘，同時也不會影響遊戲運作效能。

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相比先前推出的GeForce GTX 1660與GeForce GTX 1650，此次推出冠上「SUPER」名稱版本分別在GPU設計最佳化，並且藉由GDDR6顯示記憶體帶來更高顯示內容傳輸速率，藉此提昇更高運算效能。

而此次推出的兩張「SUPER」系列顯示卡，主要是吸引3年前採用Pascal顯示架構的GeForce GTX 10系列顯示卡用戶族群升級。

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Game Ready驅動程式帶來全新功能

配合此次推出新款顯示卡，NVIDIA也在10月29日釋出新版Game Ready驅動程式，其中將針對DirectX 9、DirectX 11和DirectX 12相容遊戲增加改良版畫面銳化濾鏡，並且提供更快運作效能，另外也更新G-Sync與超低延遲模式 (NVIDIA Ultra Low Latency, NULL)，讓使用者能同時啟用這兩項功能，使遊戲畫面能同時滿足抗撕裂與低延遲執行表現。

另外，配合此次Game Ready驅動程式更新，NVIDIA也在GeForce Experience介面加入全新ReShade濾鏡，讓使用者能在遊戲過程啟用Freestyle或Ansel技術功能時，可以透過後製著色器加上諸多ReShade濾鏡效果。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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