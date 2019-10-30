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小米首款智慧手錶 雷軍曝光實機照「就是腕上小手機」

2019-10-30 20:58T客邦

才有網友公布了非官方的小米手錶的洩密內容，馬上雷軍就接力自己曝光了小米手錶的外觀圖。小米手錶外觀形態和 Apple Watch頗為相似。右側同時提供了兩個按鍵，上方類似AppleWatch的錶冠Digital Crown，下面的按鍵則類似Digital Touch。

我們先來看雷軍曝光的這張實機照吧！

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雷軍表示，小米手錶擁有兩種顏色，超酷的典雅黑和簡約的科技銀。小米手錶的表盤似乎採用了3D玻璃的工藝，四邊看起來非常圓潤。

而除了雷軍之外，小米生態鏈總經理屈恆頁在一張圖片中，也秀出了小米手錶的外觀。另外，小米手錶或許可以安裝手機App，通話和提醒功能，讓小米手錶距離手機比較遠也可以使用。

他在微博上表示「第一次完整對完小米手錶的PPT，還是有點激動，有點迫不及待了。」

從實戴的照片來看，小米手錶的錶盤很大，目測螢幕面積是小米手環的約3倍大小，通體純黑設計。先前米家在微博也暗示小米手錶預計會使用WearOS系統，可以脫離手機使用。

而剛剛小米官方又曝光了另一張小米手錶的細節，這次則是大大的寫了「真正的智能（慧）手錶，就是腕上的小手機」

從這張圖片來看，可以看出這款手錶有獨立的CPU、GPS、內建eSIM卡，還有NFC功能。可以想見這款手機可以獨力完成行動支付、地圖導航等相關功能，想要直接在手錶上打電話應該也是沒問題的，當然，離開手機直接播放音樂也是不在話下。

不過，比起Apple Watch主打的健康功能，目前則沒在這張圖上看到與健康相關的功能，但是猜測並不是小米手錶沒有，而是他們打算把這方面的功能留到之後再爆料。

畢竟正式公開是11月5日，如果都講完了，你叫這個禮拜之後他們要講什麼？

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

雷軍小米智慧穿戴

T客邦

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