聯發科音頻晶片將納入Sony 360 Reality Audio聲音技術

聯發科稍早宣布，未來旗下音頻晶片解決方案將納入Sony 360 Reality Audio聲音技術，使未來應用聯發科音頻晶片的喇叭產品、智慧喇叭，或是其他互動聲音設備均可藉由360 Reality Audio技術帶來更具臨場的聆聽效果。

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Sony 360 Reality Audio聲音技術稍早已經率先應用Amazon Music HD高解析度串流音樂服務，今年秋季也將廣泛進駐Tidal、Deezer、nugs.net在內音樂服務平台。除了應用在本身Sony Music持有音樂內容，Sony也著手與環球音樂、華納音樂合作導入360 Reality Audio聲音格式。

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此外，360 Reality Audio聲音格式同時也相容現有常見的MPEG-H 3D Audio標準，因此未來推廣此項聲音格式所面臨阻撓相對較少。

使用者要聆聽此類音樂技術內容之前，必須透過專屬App拍攝個人耳型，並且透過Sony雲端服務進行分析，進而調整適合個人聆聽的音樂呈現效果，而使用者所配戴耳機只要能相容Android、iOS裝置運作就能順利播放此聲音格式，不一定僅能使用Sony特定型號的耳機產品。

而此次與聯發科合作，意味日後Sony此項音樂技術將可透過聯發科旗下音頻晶片應用產品擴展到更多應用市場，藉此讓更多使用者能透過360 Reality Audio聲音技術感受真實音場，並糗且獲得更豐富的沉浸體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》