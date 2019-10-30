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Intel公布第9代Core i9-9900KS特別版處理器售價 10/30開放銷售

2019-10-30 14:32楊又肇

今年在Computex 2019期間確認準備推出不包含整合顯示卡設計的第9代Core i9-9900KS特別版處理器之後，Intel稍早宣布此款特別版處理器將從美國時間10月30日開放銷售上市，建議售價則為513美元起跳，同時將以限定期間形式於全球經銷據點銷售。

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第9代Core i9-9900KS特別版處理器標榜是Intel第一款讓8組核心全數以5.0 GHz渦輪加速頻率運作的處理器產品，同樣以Coffee Lake-S Refresh架構、14nm++製程技術打造，相比先前推出版本強調所有核心均能以5.0 GHz渦輪加速頻率運作。而在這樣的運作時脈運作表現之下，Intel建議搭配水冷散熱系統，並且採用Z390晶片組主機板組成運算系統。

除此之外，Intel也強調秉持軟硬體整合效果，目前也與超過數10萬名遊戲開發者合作，針對數百款熱門遊戲執行效能進行最佳化調整，讓這些熱門遊戲藉由Intel處理器產品能有更好執行表現，藉此在更多遊戲執行表現可達每秒超過220張畫面的流暢度表現。

其他部分，第9代Core i9-9900KS特別版處理器採127W TDP設計，內建16MB智慧型快取記憶體 (Intel Smart Cache)，以及多達40個用於遊戲和超頻的平台PCIe通道。

依照Intel說明，相比目前已經上市3年的PC採用處理器規格，第9代Core i9-9900KS特別版處理器將可在同時進行遊戲、媒體串流和錄影等大型任務過程中，讓處理速度最高可提升27%，而畫面顯示更新率最高則可提升35%。

另外，在4K影片編輯的速度與前一代產品相比，則是提升17%，若與上市3年的PC比較，最高速度更可提升78%比例，而藉由Intel Performance Maximizer軟體調整，更能針對不同效能的不鎖頻處理器提供動態且可靠的客製化調整，讓玩家能更安心進行超頻。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

處理器Intel

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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