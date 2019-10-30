華碩ProArt品牌系列創作筆電、PC與螢幕登台 鎖定含金量更高創作市場
今年在IFA 2019期間揭曉多款ProArt品牌系列創作筆電、PC與螢幕產品後，華碩很快地也在台灣地區宣布推出ProArt StudioBook Pro X、ProArt StudioBook Pro 15、ProArt StudioBook Pro 17，以及運算效能最高的行動工作站筆電ProArt StudioBook One在內創作筆電產品，同時也推出ProArt Station PA90在內PC與ProArt系列螢幕產品。
在過去PC市場開始傾向以電競相關產品增加發展機會後，在Intel、NVIDIA在內廠商推動之下，諸多OEM廠商在今年開始強化推動面向創作者使用需求的筆電、PC產品，而華碩也延續過往針對專業影像內容創作者打造的ProArt系列螢幕產品，進一步擴大ProArt品牌應用規模，分別推出諸多筆電、PC，以及螢幕產品，讓創作者能以更符合專業需求使用體驗創作內容，無需為了方便攜帶使用的運算效能選擇電競筆電產品。
此次在台推出的機種，分別包含與NVIDIA合作導入採用Quadro RTX 6000專業繪圖卡，並且率先符合NVIDIA Ace Reference Design的行動工作站筆電ProArt StudioBook One，另外也包含區分15吋與17吋設計的ProArt StudioBook與ProArt StudioBook Pro筆電產品，以及搭載ScreenPad 2.0顯示觸控板的StudioBook Pro X。
PC部分則推出ProArt Station D940MX與迷你PC設計的ProArt Station PA90，而螢幕方面則推出採用mini-LED背光設計的ProArt PA32UCX、ProArt PA27UCX，以及包含ProArt PA32UC、ProArt PA27AC、ProArt PA24AC在內HDR顯示器，另外也推出曲面形式設計的ProArt PA34VC HDR螢幕產品，以及針對行動攜帶使用的專業顯示器ProArt PQ22UC。
ProArt StudioBook One
目前運算效能最高的行動工作站筆電ProArt StudioBook One，首度將NVIDIA Quadro RTX 6000專業繪圖卡應用在筆電產品，並且符合NVIDIA ACE設計規範，包含使用鈦金屬散熱系統，更導入進階版Optimus電源控制技術，並且搭載支援120Hz畫面更新率的4K專業顯示螢幕。
為了提供足夠散熱效果，華碩將原本應用在Zephyrus系列機種的散熱機構應用在ProArt StudioBook One。當筆電上蓋掀開後，就會自動地將下緣部分「張開」，透過下方將空氣吸進躋身，配合散熱片將熱源集中，並且透過螢幕上緣出口將熱氣排出，藉此達成冷卻效果。
建議售價方面，ProArt StudioBook One將以新台幣33萬元價格在台銷售，目標自然是針對專業創作使用需求族群市場。
ProArt StudioBook系列
ProArt StudioBook系列產品線中，分別包含高階筆電ProArt StudioBook Pro X，以及包含15吋或17吋設計的ProArt StudioBook，以及ProArt StudioBook Pro筆電。
ProArt StudioBook Pro X基本上是此次更新的系列機種最高階款式，雖然採用17吋螢幕設計，但藉由窄邊框設計放進原本15吋大小機身內，並且配置ScreenPad 2.0螢幕觸控板，讓使用者能配合第二螢幕當做功能快速鍵。
而同步更新的ProArt StudioBook與ProArt StudioBook Pro系列，則是針對不同創作使用需求打造。
其中，ProArt StudioBook Pro X建議售價為新台幣18萬8000元，ProArt StudioBook Pro 17將以新台幣9萬4900元起跳，ProArt StudioBook Pro 15建議售價則尚未確定，ProArt StudioBook 17或ProArt StudioBook 15建議售價則預計從新台幣6萬8000元起跳。
ProArt Station D940MX與迷你PC設計的ProArt Station PA90
此次同步更新的小型桌機ProArt Station D940MX，則是可搭配Intel Core i9-9900K，並且能選購NVIDIA Quadro RTX 4000，或是選擇NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti獨立顯示卡，其他也支援Thunderbolt 3與Wi-Fi 6連接功能，機箱內側更採用伺服器等級散熱片，以及4組風扇構成的散熱系統，即便在全速運作也不會產生高於37dB噪音值。
而ProArt Station D940MX則採用緊湊機構設計，相比一般工作站桌機體積約縮減40%，搭載Intel第9代Core i9處理器與NVIDIA Quadro RTX 4000繪圖卡，或是可選Geforce RTX 2080 Ti顯示卡，本身也藉由均熱板、熱導管與四風扇構成高效率散熱機構。
建議售價方面ProArt Station D940MX將以新台幣9萬9999元價格銷售，ProArt Station PA90建議售價則是新台幣7萬9900元。
螢幕系列
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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