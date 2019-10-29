蘋果揭曉全新AirPods Pro，加入主動式降噪、採全新造型設計

蘋果稍早證實推出全新AirPods Pro，其中加入主動式降噪，並且換上全新造型設計，更可針對不同耳型調整最佳化輸出，建議售價則為249美元，預計會在日後於台灣市場推出，建議售價則為新台幣7990元。

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相比先前推出的AirPods設計，此次推出的全新AirPods Pro採用更容易在耳孔固定使用設計，並且增加三種不同尺寸的入耳式耳塞，讓左右耳機配戴能更加貼合。不過，新款AirPods Pro並未像先前傳聞準備推出多款配色，依然維持與AirPods相同的白色選項。

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而此次設計中，AirPods Pro正式加入以每秒200次頻率持續調整聲音訊號的主動式降噪功能，讓使用者能在吵雜環境下維持清晰音樂聆聽效果，同時配合通透模式讓使用者能在配戴耳機情況下順利與人交談。此外，新款耳機也增加針對不同耳型調整最佳化輸出效果，搭配耳塞密閉設計讓音樂呈現效果更符合個人聆聽需求。

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新款AirPods Pro同樣搭載蘋果自製H1晶片，除了讓使用者能更容易與iOS、iPadOS作業系統裝置配對連接，並且與iPhone、iPad、Mac、Apple Watch、Apple TV，或是iPod touch等裝置連動，更能快速回應Siri數位助理服務互動使用需求，讓使用者能隨時透過聲控方式操作各項功能。

依照蘋果說明，新款AirPods Pro可對應細膩豐富的中頻與高頻音訊，以及渾厚、低至20Hz的低音輸出表現，最高可對應5小時連續使用時間，在主動式降噪模式情況則可對應4.5小時使用時間，而通話時間最長可達3.5小時，搭配無線充電收納盒補充電力，則可讓AirPods Pro對應超過24小時聆聽使用時間，並且可讓通話時間達18小時左右。

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至於無線充電收納盒本身可透過Qi規範的無線充電補充電力，或是直接透過Lightning連接線補充電量。

除此之外，新款AirPods Pro也支援音訊分享功能，只要使用者將另一組AirPods、AirPods Pro靠近已經配對的iPhone或iPad，即可快速聆聽同一首歌曲，或是影片輸出聲音。而播報訊息功能則可在收到新訊息時自動將內容讀出，並且在使用通話或音訊分享功能時，避免讓Siri影響使用。

蘋果預計從即日起開放美國在內超過25個國家地區訂購新款AirPods Pro，建議售價則為249美元，台灣地區則預計會在日後引進銷售，建議售價則為7990元。而現有AirPods搭配充電盒建議售價仍維持新台幣5290元，搭配無線充電盒的建議售價為新台幣6490元，至於無線充電盒新台幣2690元。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》