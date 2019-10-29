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DJI新款小型空拍機Mavic Mini外觀曝光 將在10月30日活動發布

2019-10-29 09:28楊又肇

DJI已經確認將在10月30日舉辦新品發表活動，而預期對外揭曉新品將會是傳聞中的Mavic Mini，稍早有更具體新機外觀曝光。

(圖／擷自DroneDJ網站)
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依照DroneDJ網站取得消息，Mavic Mini整體重量僅有249公克，並且一樣採用旋翼可折疊收納設計，同時機身重量恰好低於許多地區要求超過250公克的空拍機必須登記規範要求，因此更容易讓一般消費者購買使用，藉此增加本身在空拍機市場競爭優勢。

而即便讓機身縮減、尺寸變小，DJI似乎依然讓Mavic Mini飛行續航時間可維持在30分鐘，對於一般使用需求也相當足夠。

就相關說法表示，Mavic Mini將會搭載三軸雲台設計，並且可透過內建相機系統拍攝2.7K畫質影片，最遠傳輸距離可達4公里，但有可能會缺少在Mavic Pro搭載的自動避障功能。

(圖／擷自DroneDJ網站)
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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

空拍機DJI

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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