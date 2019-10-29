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蘋果可能只在線上更新新款Macbook Pro、iPad 而非獨立發表會

2019-10-29 08:25楊又肇

雖然先前有消息指稱蘋果將會在10月底公布包含新款MacBook Pro，以及更新款iPad Pro在內新品，甚至也傳出可能推出全新AirPods與Apple Tag，但蘋果方面截至目前為止似乎沒有太大動靜。

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而相關看法則認為，蘋果有可能將時間延後至11月初，或是可能直接透過線上更新方式介紹新品。

在此之前，蘋果其實也曾直接透過線上更新方式，對外公布新款MacBook Pro，或是iPad系列產品，特別是在產品本身沒有太大變更情況，例如今年上半年度宣布更新iPad Mini在內機種時，僅以新聞稿聲明形式進行更新，原因就在於新品更新項目僅在於換上新款處理器，或是加入支援Apple Pencil，因此無需額外透過獨立產品發表會活動對外公布。

不過，由於市場傳聞新款MacBook Pro將會採用極窄邊框形式設計，藉此推出全新16吋機種，加上有可能對外說明新款Apple Tag實際用途，因此蘋果仍有可能舉辦獨立發表活動，只是目前仍未有具體消息，使得蘋果僅透過線上更新方式推出新品的說法開始傳出。

除了公布新品，蘋果也準備從11月1日開始正式讓Apple TV+串流影音服務上線，預計擴大推廣自有原創影音內容，因此相關消息也認為蘋果將有可能宣布推出新款Apple TV，藉此吸引更多人購買使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

AppleMacBookiPad蘋果

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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