換上全新面貌 NVIDIA揭曉新款Shield TV與Shield TV Pro

日前被人提前發現新款Shield TV Pro開始在通路銷售之後，NVIDIA稍早正式對外揭曉換上新款外型設計的Shield TV，以及硬體強化設計的Shield TV Pro。

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如先前消息，NVIDIA稍早宣布推出全新設計的Shield TV，以及硬體升級的Shield TV Pro。

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其中，新款Shield TV採用電視棒般的造型設計，讓整體體積明顯縮減，並且換上Tegra X1+處理器，相比先前版本約提昇25%運算效能，而遙控器配件則採用三角形邊角設計，並且加入Netflix快速啟用鍵，支援4K HDR與Dolby Vision輸出、Dolby Audio ATMOS全景聲，內建2GB記憶體8GB儲存容量，可透過micro SD記憶卡擴充，連接埠則包含HDMI、RJ-45網路孔，以及8字線電源輸入孔。

而Shield TV Pro則採用先前Shield TV外型，並且同樣採用Tegra X1+處理器，內建3GB記憶體16GB儲存容量，並且支援4K HDR與Dolby Vision輸出、Dolby Audio ATMOS全景聲，連接埠則包含HDMI、RJ-45網路孔、兩組USB 3.0，以及電源輸入孔。

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兩者均搭載基於Android 9.0的Android TV作業系統，並且對應Google Assistant，相容Google Home或與亞馬遜Echo系列數位喇叭連動設備，同時內容部分則支援Google Play，以及目前仍處於beta階段的GeForce Now串流遊戲服務，另外也對應PLEX串流內容服務。

建議售價部分，新款Shield TV將以149.99美元價格銷售，新款Shield TV Pro則以199.99美元價格銷售，預計從即日起先開放美國在內市場銷售。

在此次發表中，NVIDIA並未額外公布新款Shield TV增加銷售上市地區名單。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》