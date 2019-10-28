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蘋果與亞馬遜攜手合作 將Apple TV帶到Fire TV Stick等裝置

2019-10-28 14:06楊又肇

為了擴展更多Apple TV+用戶族群，蘋果稍早已經與Roku合作，使旗下電視機上盒裝置可安裝Apple TV App，而稍早更與亞馬遜攜手合作，將Apple TV App帶到第二代Fire TV Stick，以及Fire TV Stick 4K，預期吸引更多用戶使用Apple TV相關服務內容。

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從亞馬遜本身經營旗下串流影音服務Prime Video，同時也投資原創內容情況來看，雖然與蘋果處於市場競爭關係，但顯然也期望藉由與蘋果服務合作，藉此吸引更多人購買其機上盒產品，並且能進一步吸引用戶加入使用其影串流影音服務。

目前亞馬遜與蘋果的Apple TV+項目合作，暫時僅限第二代Fire TV Stick及Fire TV Stick 4K，但未來將會持續擴展至亞馬遜旗下更多機上盒產品，現階段開放使用地區包含美國、加拿大、英國、德國、法國義大利、西班牙與印度

除了使用Apple TV+內容，在第二代Fire TV Stick及Fire TV Stick 4K上提供使用的Apple TV App，還可以讓使用者連接iTunes資料庫，並且讓使用者可觀看已經付費購買，或是租用的影音內容，甚至也能讓使用者操作申請開通預計從11月1日起上線運作的Apple TV+服務。

在此之前，蘋果也已經與Roku、三星合作，讓Roku旗下機上盒裝置，或是三星旗下電視產品可以直接使用Apple TV App，並且使用諸如iTunes、Apple Music、Apple TV+在內服務，甚至也與Sony、LG在內電視廠商合作Air Play 2投放功能，讓使用者能以更簡單方式使用內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

義大利印度法國

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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