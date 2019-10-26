親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
Google新品發表
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

交換學生1年費用 韓國瑜：挪前瞻經費500億 不夠政府補

星宇首架飛機正式交機 張國煒28日親駕返台

Intel宣布推出採更低耗電、更具運算效率的Tremont核心架構設計

2019-10-26 14:05楊又肇

如先前消息Intel稍早宣布推出採Tremont架構設計的Pentium與Celeron處理器

分享

Tremont架構採用Intel旗下Foveros 3D封裝技術，並且以10nm+製程技術打造，L2快取記憶體則增加至4.5MB，預期將取代原先的Apollo Lake架構，分別應用在新款Pentium與Celeron處理器，藉此套用在更低價位的小型筆電、物聯網裝置，或是各類小型機上盒應用設計產品。

此外，Tremont架構預期也會整合Intel Gen 11整合式顯示卡，進而讓處理器顯示效能提昇，並且在前端加入6組解碼器 (以3 x 2組叢集排列)，藉此讓各類運算效率提昇。

分享

配合目前已經應用在Ice Lake處理器內的Sunny Cove架構，Intel更計畫以Arm big.LITTLE設計形式，透過一組Sunny Cove架構打造的大核，加上四組以Tremont架構構成的小核，構成接下來準備應用在微軟雙螢幕裝置Surface NeoLakefield處理器

就先前Intel公布產品路線圖，在Tremont架構之後，預計在2021年推出的Gracemont架構，將會進一步提高CPU運作時脈，並且強化張量運算表現，讓新款處理器在人工智慧等運算應用效能提昇。

接下來，Intel更預期會在2023年推出以「Next Mont」作為暫稱的架構設計，預期會讓CPU運算時脈持續提昇。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

物聯網處理器Intel

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

Canon宣布投入開發全新旗艦相機EOS-1D X Mark III 預計2020年推出

2019-10-26 14:06

Razer首款桌機用螢幕將於11月推出 支援FreeSync顯示同步、1毫秒反應

2019-10-25 12:29

富士推出濃濃復古風相機X-Pro 3 機身背面小螢幕模擬底片機

2019-10-25 10:19

動眼看／NVIDIA如何以邊緣運算降低雲端服務停擺風險？

2019-10-24 10:23

Arm針對主流裝置打造全新顯示架構 讓主流裝置也能有AI加速

2019-10-24 10:21

微軟攜手Intel、AMD與高通在內廠商 從處理器端確保筆電安全

2019-10-24 10:10

NVIDIA執行長：以軟體定義的邊緣運算更顯重要

2019-10-24 09:03

蘋果再添生力軍！明年將推AR眼鏡

2019-10-23 14:21

蘋果將推出首款AR頭戴裝置 預期2020年問世

2019-10-23 10:31

NVIDIA提供更多開發工具 協助打造更真實語音互動、機器人訓練

2019-10-23 09:51

NVIDIA推遊戲串流服務GeForce Now 合作業者包括台灣大哥大

2019-10-23 09:30

NVIDIA擴大邊緣運算平台應用 加速5G連網應用與各類網路服務佈署

2019-10-23 09:30

Gartner：戶外攝影機未來三年成5G最大市場

2019-10-22 11:11

Apple TV+即將上線 預期為蘋果服務營收達成500億美元目標

2019-10-22 09:14

Intel「Xe」獨立顯示卡預計2020年推出 初期可能先以開發套件形式提供

2019-10-22 08:52

市場預期16吋MacBook Pro推出 將帶動大尺寸筆電市場需求

2019-10-22 08:36

Intel準備推出新款Pentium處理器 採Tremont架構設計

2019-10-22 08:34

Razer推出無線版Viper Ultimate電競滑鼠 操作速度再次提昇

2019-10-21 10:05

新款NVIDIA Shield TV Pro曝光 有可能下週間揭曉

2019-10-20 12:47

簡單玩／可對應手機、筆電及桌機等裝置使用的羅技K580超薄藍牙鍵盤

2019-10-19 12:03

Olympus推出機身更小M4/3無反相機 OM-D E-M5 Mark III

2019-10-19 10:35

開箱／UP！ 3D Printer Mini2 3D印表機內建濾網列印

2019-10-18 22:47

Garmin推vívomove新品 女星莫允雯站台

2019-10-17 18:00

簡單玩／羅技MX Master 3、MX Keys 更適合辦公使用的滑鼠及鍵盤

2019-10-17 10:17

Razer將光軸鍵盤放進新款15吋遊戲筆電 反應速度更快

2019-10-17 09:29

中光電智能機器人新一代無人機 AIoT Taiwan 2019登場

2019-10-16 09:28

首創！酷碁攜手教宗全球祈禱網絡 發表智慧玫瑰念珠

2019-10-15 18:06

最殺價格優惠 Apple TV+11月1日開張！

2019-10-15 15:38

DJI更輕量入門空拍機Mavic Mini亮相 預計10/30正式揭曉

2019-10-15 09:45

Pixelbook Go實機外觀曝光 外觀像似MacBook

2019-10-14 10:22

Nikon終於推出APS-C片幅設計的無反相機Z50

2019-10-13 11:21

耳機新時代 極致享受不受「線」

2019-10-12 21:50

相機指數之後 DXOMARK再次以聲音表現評測手機效能

2019-10-11 08:15

Intel展示以PCIe為呈現的模組化PC設計 更具佈署應用彈性

2019-10-11 08:13

Intel與AMD合作的第8代Core i處理器G系列 確定明年1月底停產

2019-10-11 08:12

微軟透露UWP形式打造的Windows App 將能用於Surface Duo

2019-10-10 11:15

提防RISC-V架構大舉攻入 Arm開始免費提供嵌入式處理器客製化指令集

2019-10-10 11:11

宏碁ConceptD力挺 台灣三太子吳建衡勇闖巴紐秘境

2019-10-09 17:34

針對人工智慧、3D繪圖等專業需求 Intel更新Xeon W-2200系列處理器

2019-10-09 12:40
看更多

熱門文章

沒裝第四台也能看電視！整合各類YouTube頻道直播節目

2019-10-25 20:38

拜登忘把競選口號註冊網域、臉書 對手川普搶先註冊惡整他

2019-10-25 17:27

realme XT首賣備貨1,000支 15分鐘售罄

2019-10-25 15:29

Google要用AI改善搜尋排序

2019-10-26 02:06

擺脫假新聞平台惡名 臉書新聞頁面呈現專業內容

2019-10-26 11:20

分析師：iPhone SE2最早明年1月量產 3月底上市

2019-10-26 13:11

Netflix行動裝置限定的低資費訂閱方案 開始在印尼市場推行

2019-10-26 14:06

輕旗艦手機增溫 遠傳祭華為手機專案、可享逾萬元優惠

2019-10-25 17:53

駭客鎖定聯合國人道援助組織 誘騙員工洩露個資

2019-10-25 15:52

Intel宣布推出採更低耗電、更具運算效率的Tremont核心架構設計

2019-10-26 14:05

三星揭曉新款高階處理器Exynos 990 最高支援1億畫素相機

2019-10-26 14:07

Pixel 4 XL拆解 Pixel Neural Core將以獨立記憶體模組執行AI運算

2019-10-26 14:05

高通成立2億美元規模投資基金 計畫推動更多5G網路服務

2019-10-26 14:39

Mastercard、Visa、AE在內信用卡單位提出更簡單的線上支付工具

2019-10-26 14:39

針對專業創作需求 Sony在日本地區推出Xperia 1專業版

2019-10-26 14:39

Canon宣布投入開發全新旗艦相機EOS-1D X Mark III 預計2020年推出

2019-10-26 14:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top