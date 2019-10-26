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Canon宣布投入開發全新旗艦相機EOS-1D X Mark III 預計2020年推出

2019-10-26 14:06楊又肇

因應明年的東京奧運Canon稍早終於宣布投入全新旗艦相機產品EOS-1D X Mark III的開發工作。

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相比2016年4月正式推出的EOS-1D Mark II，預計2020年推出的EOS-1D X Mark III將帶來更高影像畫質表現，以及更快的連續拍攝及操控性能。

依照Canon說明，目前正在開發階段的EOS-1D X Mark III，將會加入以下功能：

全新研發CMOS影像感測器及影像處理器

  • Canon自行研發的全新CMOS影像感測器及影像處理器將會為相片拍攝帶來比上一代更高的感光度；將會支援10-bit HEIF相片儲存格式。此外，新型號也會支援機內記錄4K/60p/YCbCr 4:2:2/10-bit/Canon Log及RAW格式短片

  • RAW連續拍攝時的最大拍攝數量將比上一代機種增加5倍

  • 無論是以光學觀景器或即時顯示拍攝，連續拍攝都支援自動對焦 (AF)及自動曝光 (AE)追蹤，而連續拍攝速度也比上一代機種提升。在自動對焦及自動測光追蹤時，光學觀景器拍攝提供約16 FPS連拍速度，而即時顯示拍攝更提供約20 FPS連拍速度；即時顯示拍攝時，更可選擇機械或電子 (靜音)快門

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全新研發自動對焦感應器及自動對焦演算法

  • 採用全新自動對焦感應器，其中央範圍的有效像素數量比上一代機種增加28倍。而新自動對焦感應器所獲得的高解像訊號，會為光學觀景器拍攝帶來更高的對焦準確度。此外，光學觀景器及即時顯示拍攝時的自動對焦亮度範圍也會進一步擴大

  • 無論是以光學觀景器或即時顯示拍攝，具有更穩定表現的全新自動對焦演算法，將應用深度學習 (Deep Learning)技術，藉此提升自動對焦追蹤能力

  • 即時顯示拍攝時的自動對焦範圍擴展至約 100% (垂直) x 90% (水平)。此外，使用自動選擇自動對焦點時，提供多達525個自動對焦點

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其他規格則包含以下設計：

￭ 堅固可靠的鎂合金機身

￭ 機背的主要功能按鈕均加入背光照明，於黑暗環境中亦無礙選單操作

￭ 採用支援更高速寫入的CFexpress記憶卡，並設有雙卡槽

￭ AF-ON按鈕採全新設計，讓使用者無需放開手指就能快速設定自動對焦追蹤配置

￭ 採用電池LP-E19及全新設計電源管理系統，讓電池續航力與拍攝張數大幅提昇

而配件部分將加入全新無線檔案傳輸器WFT-E9，配合EOS-1D X Mark III使用時，將比前一代產品WFT-E8 (於2016年4月推出)提供超過兩倍的無線影像數據傳輸速度，並且能相容EOS C500 Mark II電影攝影機使用，同時也改良操作介面，讓網路連線更容易建立。

WFT-E9可透過Wi-Fi或藍牙功能與智慧型手機等行動裝置連接，並且支援透過智慧型手機GPS功能記錄相片拍攝地點資訊。另外，使用有線LAN連接時，WFT-E9將比前一代產品提供超過兩倍影像數據傳輸速度。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

東京奧運攝影Canon相機

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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