富士推出濃濃復古風相機X-Pro 3 機身背面小螢幕模擬底片機

先前在東京涉谷舉辦的X Summit活動預熱的富士新款相機X-Pro 3，稍早正式對外揭曉，確認將會在今年秋季稍晚時候正式上市，分別推出黑色、深黑、深銀三款配色，其中黑色款單機身售價為1800美元，而深黑、深銀款式則會以2000美元價格銷售。

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如同先前預熱展示，X-Pro 3在機身可翻轉螢幕外側放上可模擬傳統底片影像的小型LED面板，用於取景的LCD面板反而要將可翻轉螢幕往外拉開才能使用。

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另外，富士也將X-Pro 3機身改為鈦金屬材質，除了可降低整體重量，同時也能兼顧耐用效果，而在深黑、深銀配色款式更提高表面抗刮設計，強調比起不鏽鋼具備10倍左右的抗刮效果。

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針對此次X-Pro 3採用的光學、電子混合式觀景窗，富士也進行相關改善，進一步提高清晰度與觀看視野，而在電子觀景窗部分也加強解析度、對比、亮度等調整，讓使用者能更方便取景拍攝。

至於規格方面，X-Pro 3與X-T3同樣搭載2610萬畫素X-Trans4感光元件，並且採用X-Processor 4四核心影像處理器，支援ISO 160-12800感光值。配合此次「復古」設計，富士也在X-Pro 3加入名為Classic Negative (經典底片)拍攝效果，將可模擬富士過去推出的Fujicolor Superia彩色底片拍攝效果，而使用者依然可以透過手動方式調整拍攝色調。

另外，機身部分並未搭載3.5mm耳機孔，但卻保留2.5mm麥克風連接孔，而動態錄影功能則支援4K@30fps或1080P@120fps，記憶卡則支援SDXC UHS II規格，另外也配置一組USB-C 3.1 Gen1連接埠。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》