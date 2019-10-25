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Razer首款桌機用螢幕將於11月推出 支援FreeSync顯示同步、1毫秒反應

2019-10-25 12:29楊又肇

今年初宣布推出支援AMD Radeon FreeSync的桌機用螢幕Razer Raptor，稍早確定將以699.99美元價格上市，預計在11月11日出貨。

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以桌機用螢幕形式設計的Razer Raptor，分別採用27吋、WQHD (2560×1440)解析度的IPS面板打造，同時也讓螢幕邊框僅以2.3mm寬幅呈現，本身更支援AMD Radeon FreeSync顯示同步技術，並且成為Razer第一款電競螢幕產品。

螢幕底座採用黑色磨砂設計，並且以鍛造鋁打造底座，背板則採用混合布料與金屬製成，螢幕本身支援1毫秒反應速率與144Hz畫面更新率，同時支援Razer Chroma燈效技術，可藉由Razer Synapse進行客製化設定，另外也能與其他支援Razer Chroma的硬體同步，或是透過子母畫面、雙畫面功能同時檢視不同畫面。

為了方便整理線材，Razer Raptor支援將螢幕上掀90度角，同時也能因應需求調整使用角度。

連接埠則分別對應HDMI連接埠、DisplayPort連接埠、可充電的USB Type-C連接埠，以及兩個USB Type-A 3.1連接埠，螢幕背面更採用CNC加工設計的整理線槽，方便使用者固定連接線路。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Razer螢幕

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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