親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
Google新品發表
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

科幻小說政治寓言 《銀河英雄傳說》的民主與專制

「兩塊雞排而已，拿去」店家誤會沒付錢 女客受辱氣哭

微軟攜手Intel、AMD與高通在內廠商 從處理器端確保筆電安全

2019-10-24 10:10楊又肇

微軟稍早宣布與Intel、AMD、Qualcomm在內處理器廠商合作安全核心PC計畫 (Secured-core PC)，確保處理器在封裝過程就已經加入經加密的安全碼，藉此透過硬體層加強逢戶效果。

分享

類似的模式，先前不少筆電廠商在產品中加入TPM安全晶片，而Intel或Qualcomm方面也均在處理器設計加入安全機制，藉此讓裝置從開機到使用過程都能確保數據安全。

而此次由微軟攜手Intel、AMD與Qualcomm在內晶片廠商，透過推廣安全核心PC計畫，確保處理器在製作過程就會加入加密安全碼，讓系統從處理器硬體層就有一定安全防護效果，藉此減少裝置被駭風險。

依照微軟說明，第一款採用安全核心PC計畫設計的筆電，將是近期發表的Surface Pro X，但接下來也會與Dell、聯想、Panasonic在內OEM廠商合作，預期會先廣泛應用在商用筆電產品。

分享

分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Dell筆電微軟處理器

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

動眼看／NVIDIA如何以邊緣運算降低雲端服務停擺風險？

2019-10-24 10:23

Arm針對主流裝置打造全新顯示架構 讓主流裝置也能有AI加速

2019-10-24 10:21

NVIDIA執行長：以軟體定義的邊緣運算更顯重要

2019-10-24 09:03

蘋果再添生力軍！明年將推AR眼鏡

2019-10-23 14:21

蘋果將推出首款AR頭戴裝置 預期2020年問世

2019-10-23 10:31

NVIDIA提供更多開發工具 協助打造更真實語音互動、機器人訓練

2019-10-23 09:51

NVIDIA推遊戲串流服務GeForce Now 合作業者包括台灣大哥大

2019-10-23 09:30

NVIDIA擴大邊緣運算平台應用 加速5G連網應用與各類網路服務佈署

2019-10-23 09:30

Gartner：戶外攝影機未來三年成5G最大市場

2019-10-22 11:11

Apple TV+即將上線 預期為蘋果服務營收達成500億美元目標

2019-10-22 09:14

Intel「Xe」獨立顯示卡預計2020年推出 初期可能先以開發套件形式提供

2019-10-22 08:52

市場預期16吋MacBook Pro推出 將帶動大尺寸筆電市場需求

2019-10-22 08:36

Intel準備推出新款Pentium處理器 採Tremont架構設計

2019-10-22 08:34

Razer推出無線版Viper Ultimate電競滑鼠 操作速度再次提昇

2019-10-21 10:05

新款NVIDIA Shield TV Pro曝光 有可能下週間揭曉

2019-10-20 12:47

簡單玩／可對應手機、筆電及桌機等裝置使用的羅技K580超薄藍牙鍵盤

2019-10-19 12:03

Olympus推出機身更小M4/3無反相機 OM-D E-M5 Mark III

2019-10-19 10:35

開箱／UP！ 3D Printer Mini2 3D印表機內建濾網列印

2019-10-18 22:47

Garmin推vívomove新品 女星莫允雯站台

2019-10-17 18:00

簡單玩／羅技MX Master 3、MX Keys 更適合辦公使用的滑鼠及鍵盤

2019-10-17 10:17

Razer將光軸鍵盤放進新款15吋遊戲筆電 反應速度更快

2019-10-17 09:29

中光電智能機器人新一代無人機 AIoT Taiwan 2019登場

2019-10-16 09:28

首創！酷碁攜手教宗全球祈禱網絡 發表智慧玫瑰念珠

2019-10-15 18:06

最殺價格優惠 Apple TV+11月1日開張！

2019-10-15 15:38

DJI更輕量入門空拍機Mavic Mini亮相 預計10/30正式揭曉

2019-10-15 09:45

Pixelbook Go實機外觀曝光 外觀像似MacBook

2019-10-14 10:22

Nikon終於推出APS-C片幅設計的無反相機Z50

2019-10-13 11:21

耳機新時代 極致享受不受「線」

2019-10-12 21:50

相機指數之後 DXOMARK再次以聲音表現評測手機效能

2019-10-11 08:15

Intel展示以PCIe為呈現的模組化PC設計 更具佈署應用彈性

2019-10-11 08:13

Intel與AMD合作的第8代Core i處理器G系列 確定明年1月底停產

2019-10-11 08:12

微軟透露UWP形式打造的Windows App 將能用於Surface Duo

2019-10-10 11:15

提防RISC-V架構大舉攻入 Arm開始免費提供嵌入式處理器客製化指令集

2019-10-10 11:11

宏碁ConceptD力挺 台灣三太子吳建衡勇闖巴紐秘境

2019-10-09 17:34

針對人工智慧、3D繪圖等專業需求 Intel更新Xeon W-2200系列處理器

2019-10-09 12:40

最高達20.5%降幅 Intel確認不帶顯示卡的第9代Core i桌機版處理器降價

2019-10-09 12:38

NCC貼文結合NBA時事梗 宣達4K政策引熱議

2019-10-08 22:48

Fitbit在台推出 內建麥克風的智慧手錶 Versa 2

2019-10-08 21:39

Mac外接滑鼠滾輪不能平滑捲動？教你Mos for macOS開啟

2019-10-08 18:29
看更多

熱門文章

摔到同事手機兩月後要賠2.5萬？他道出iPhone維修行才知的事

2019-10-23 19:26

請男友拍美照慘變「斷頭女」 網驚：大師級作品

2019-10-23 20:49

iPhone真的這麼優嗎？ 網曝換機戰術：永遠用新款

2019-10-23 19:04

Google量子電腦曝光 200秒運算量等同超級電腦一萬年

2019-10-23 17:54

蘋果傳測試新款iPhone 縮小瀏海、改天線材質

2019-10-23 16:25

福原愛引退惹粉絲殘念 靠「空氣桌球」前進2020奧運

2019-10-23 17:46

AI面試官來了！你能讓機器人喜歡 獲得工作嗎？

2019-10-23 21:26

蘋果再添生力軍！明年將推AR眼鏡

2019-10-23 14:21

5G手機當4G賣 vivo NEX 3在台上市

2019-10-23 16:16

LINE長輩圖文化台灣獨有 預告推出聊天室分類功能

2019-10-23 15:24

祖克柏：我知道 自己像個機器人

2019-10-23 21:55

vivo首款5G手機問市 台鏈受惠

2019-10-23 14:21

vivo續端黑科技 搶先登台秀支援5G網路新機

2019-10-23 21:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top